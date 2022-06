Eterno Cerati, noticias desde Dinamarca y un viaje retro en el "último tren a Londres"

Cerati nos emociona una vez con su versión sinfónica de "Lisa"

La voz de Gustavo Cerati regresa desde su presentación sinfónica de 2002 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para emocionarnos una vez más con la edición de "Lisa", primer anticipo del inminente disco registrado en aquella memorable puesta en escena en tierra azteca del espectáculo "14 episodios sinfónicos".

El avance fue acompañado con un novedoso contenido audiovisual, un Extended Reality Video que, según el dispositivo desde donde se mire, puede apreciarse en experiencias inmersivas de distintos tipos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

..........................................

Desde Copenhague, llegan noticias del cantautor Delacroix

Radicado en la capital de Dinamarca desde 2020, el cantautor argentino Delacroix nos pone al tanto de sus andanzas en tierras europeas en "Somos", su segundo disco como solista, integrado por trece canciones escritas en los últimos dos años.

La impronta argentina en el álbum del ex Parteplaneta aparece en las voces, registradas en estudios locales por Manu Piras de Nene Almíbar, Pepo San Martín de Científicos del Palo y Julieta Rod, entre tantos.

......................................

En su viaje retro, Sunny Mondays se sube al "último tren a Londres"

En su viaje retro en plan folk psicodélico, el dúo Sunny Mondays lanzó su versión del clásico de Electric Light Orchestra "Last Train to London", como nuevo adelanto del disco que reunirá cálidas y personales lecturas de éxitos de los años `70 y `80.

En tal sentido, el combo conformado por la argentina Sole Sunny y el californiano Alfred Monday, ya habían dado varias pistas de estos abordaje con las publicaciones en formato single de "Eyes Without a Face", "I Just Called to Say I Love You" y "The Final Countdown", entre otros.

..................................

El dúo Weste nos sumerge en "Las olas" de su pop experimental

Tras la presentación de "Ciempiés" y la instrumental "Espiral", el dúo de pop experimental Weste nos invita a mecer el cuerpo al ritmo del sensual funky de "Las olas", tercer anticipo de su cuarto disco de estudio, que será lanzado y mostrado en vivo en agosto en el Teatro Xirgú.

Esta producción del grupo conformado por la patagónica Clara Trucco -también conocida como Wen- y el uruguayo Ignacio Pérez, cuenta con la producción de Steve Christensen, galardonado por su labor con Destinity´s Child, entre tantos; y con la participación del saxofonista Ramiro

Flores, el baterista Pedro Bulgakov y el bajista Marcos Orellana.

..................................

Sophie Oliver le pone pimienta a su debut con "Dame"

La espera terminó para la joven cantautora Sophie Oliver, que finalmente presenta su disco debut "Otra vez me levanté" y lo celebra con el lanzamiento del videoclip "Dame", una canción de pegadiza rítmica urbana y sugestiva letra que bordea lo explicito, acompañada de imágenes que se corresponden con esta atmósfera.

Más allá de eso, el álbum es un compendio de variadas canciones que buscan concientizar a personas que atraviesan situaciones destructivas, según explicó la artista a través de un comunicado de prensa.

Con información de Télam