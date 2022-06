El guitarrista Luis Salinas se presentó anoche en Rosario

El guitarrista Luis Salinas aseguró anoche que Rosario fue el primer lugar que aceptó su "libertad artística", poco antes de un concierto que ofreció en el Galpón de la Música, de esa ciudad.

"Rosario siempre me animó a cosas porque fue el primer lugar que aceptó mi libertad artística, la primera vez que fui fue para hacer el disco Salinas (disco de latinjazz grabado en 1996, y presentado en el anfiteatro Humberto de Nito); en mi segunda presentación hicimos música argentina y resulta que el público rosarino respondió muy bien, como diciendo: 'Vos vení a tocar lo que tengas ganas, nosotros estamos acá'", aseguró a Télam el guitarrista.

El músico formuló sus declaraciones durante una nota previa al show que ofreció anoche, donde se presentó en trío junto a su hijo Juan y el baterista Sebastián Peyceré.

Salinas arrancó el concierto solo con la guitarra, pero luego subieron al escenario Juan Salinas, quien durante la primera parte del recital ocupó el rol de bajista, y Sebastián Peyceré, con quienes interpretó distintas piezas de blues y jazz, en un concierto principalmente instrumental.

Capaz de tocar distintos estilos, Salinas compartió escenario y grabaciones a lo largo de su carrera con referentes como Dino Saluzzi, Tomatito, Luis Alberto Spinetta, Chucho Valdez, Jaime Torres, Mercedes Sosa, Rodolfo Mederos y BB King, entre otros.

"Lo importante es ser honesto y sincero con lo que se hace, no importa el género, me gustan los músicos que tocan lo que sienten", aseguró en este sentido.

Durante el concierto Luis y Juan Salinas intercambiaron miradas y acordes a lo largo de la noche, que primero encontró al emblemático compositor a cargo de la guitarra y a su hijo en el bajo, aunque luego hicieron un enroque de instrumentos.

Así fue que se pudo ver a Juan, quien pocos días atrás celebró con un show su cumpleaños número 23 en el Café Berlín de Buenos Aires, destacar en distintas escalas pentatónicas con una gran versatilidad que pasaron del jazz al blues, y del blues al rock con gran soltura y madurez musical.

Salinas considera la experiencia de poder compartir la música y viajes con su hijo como "un regalo de Dios".

Luego de una pausa, el show continuó y subió al escenario como invitado el bajista local Hernán Flores, lo que permitió que padre e hijo se ocuparan de las guitarras, segmento del concierto que inauguraron con la canción "Y aparece tu piel", grabada por Luis Salinas y Luis Alberto Spinetta, cantada esta vez por Juan Salinas.

Salinas trazó un paralelo entre la pandemia y el regreso a los escenarios y aseguró que el parate le resultó "muy difícil".

"Yo vivo solo, estuve cien días sin poder ver a Juan, sumado a que se me cayeron todos los laburos siendo una persona de 63 años en riesgo porque tengo diabetes", recordó.

Ante la necesidad de tocar, Salinas experimentó por primera vez en formato digital a través de plataformas de streaming.

"Yo la música no la toco, la vivo, y si no puedo hacer lo que amo es un daño físico-mental y espiritual muy grande, entonces cuando me propusieron hacer un streaming fue raro, porque enfrente hay una cámara y no un público, pero era la salida que teníamos los músicos en ese momento para tocar y ganar algo de dinero", señaló.

Más tarde se produjo la vuelta a los escenarios: "Cuando entré al escenario me emocioné como un chico porque soy un músico que nació para tocar con la gente ahí, me gusta grabar, pero me siento pleno cuando comparto con los músicos y la gente".

Con información de Télam