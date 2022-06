Claptone se presenta en noviembre en GEBA junto a Fatboy Slim

El dúo de música electrónica alemán Claptone confirmó que volverá una vez más a la Argentina para presentar su show "The Masquerade" el próximo 5 de noviembre en la sede Jorge Newbery del club GEBA, en el barrio porteño de Palermo, fecha que compartirá con el reconocido DJ británico Fatboy Slim como invitado especial.

Además, los artistas estarán acompañados a lo largo de la función por la DJ, pianista y activista feminista estadounidense LP Giobbi y su colega Jack Mood, que se suma a la función desde la escena nacional.

Claptone se destacó en la industria desde sus inicios en 2012 por sus producciones en el rubro house y su juego -al que igual su antecesora Daft Punk- con el uso de máscaras como un elemento enigmático alrededor de sus identidades.

El dúo repetirá en esta ocasión la puesta del proyecto "The Masquerade", que ya tuvo su paso por el mismo estadio en 2019 -donde también participaron Solardo y Green Velvet- y se convirtió desde su lanzamiento en 2016 como uno de los encuentros nocturnos más prominentes de Ibiza, el destino favorito para las y los fans de las fiestas de música electrónica.

"The Masquerade" fue uno de los grandes pasos para el grupo que saltó a la fama en 2013 con el corte "No Eyes", seguido por la edición del álbum "Charmer" en 2015 y la obtención del premio a Mejor DJ House en los DJ Awards organizados en la mencionada isla mediterránea.

En su regreso a la Capital Federal contarán con la presencia en el escenario del legendario Norman Quentin Cook, conocido artísticamente como Fatboy Slim, un pionero del rubro que a mediados de los 90 fue parte de la consolidación del subgénero conocido como big beat junto a otros renombrados de la época como The Chemical Brothers y The Prodigy.

Durante los últimos años, el DJ y productor londinense de 58 años retornó a su carrera en solitario luego de su trabajo desde 2008 junto a David Byrne y el rapero Dizzee Rascal con el grupo The Brighton Port Authority, cuando en 2013 lanzó el single "Eat, Sleep, Rave, Repeat" con la participación de Riva Starr y Beardyman.

En 2015, Fatboy Slim publicó una edición especial por los 15 años de su tercer disco de estudio, "Halfway Between the Gutter and the Stars", y dos años más tarde los cortes "Where U Iz" y "Boom F**king Boom".

Las entradas para la función del 5 de noviembre en la sede de GEBA, ubicada en Marcelino Freyre 3831, se pondrán próximamente a la venta vía web.

