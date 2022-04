El mexicano Aczino, el mejor de la historia, es el plato fuerte de la FMS Argentina

Si bien podrán verse cinco cruces por los puntos entre los raperos argentinos, la nueva fecha de la Freestyle Master Series (FMS) local que se disputará el sábado por la tarde en La Plata trae como atractivo principal al mexicano Aczino, el mejor batallero de la historia de la disciplina.

Es que Mauricio Hernández, único doble campeón de Red Bull Batalla Internacional y de cuanto evento exista o haya existido en la escena en español, trae su enfrentamiento por la tercera fecha de FMS México contra el venezolano Lancer Lirical a los escenarios argentinos.

Convertido en un verdadero embajador de la cultura, Aczino viene de disputar una batalla histórica en Los Ángeles contra el estadounidense Dizaster, en la que por primera vez el español se paró de frente contra el inglés, la lengua de origen del movimiento hip hop.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Además de su enfrentamiento, la nueva fecha de la más viral de las ligas de batallas de rap tendrá cinco cruces de argentinos que definirán los clasificados para la primera llamada de la FMS Internacional: Zaina vs. Klan, Larrix vs. Tata, Naista vs. Stuart, Nacho vs. Mecha y MP vs. Wolf.

Finalmente y ante la ausencia de los marplatenses Papo y Katra, que aplazaron su encuentro para más adelante, la organización presentará una séptima batalla, esta vez de exhibición, entre el local Replik y el español Mr. Ego.

Con información de Télam