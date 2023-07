Exconcursante de "The X Factor" dijo que fue violada durante la producción del reality británico

La exconcursante del reality británico "Factor X" Lucy Spraggan aseguró que fue violada por un portero de un hotel durante el periodo de producción del popular programa televisivo del canal ITV en 2012.

Spraggan, que entonces tenía 20 años, cuenta en un libro de memorias que la agresión se produjo una noche en la que se encontraba celebrando el cumpleaños de su compañero Rylan Clark en un club del barrio londinense de Mayfair, al que acudieron miembros del equipo de producción de Factor X.

En declaraciones publicadas por The Guardian, la cantante, que ahora tiene 31 años, contó que se sintió defraudada por cómo gestionó el incidente ITV: "No era apropiado que nadie, incluyendo los concursantes, estuviera borracho. ¿Cómo puede el canal cumplir con su obligación de cuidado cuando hay alcohol de por medio?"

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La artista, que detalla el suceso en el libro: "Process: Finding My Way Through", recuerda que se quedó inconsciente y fue acompañada de vuelta al hotel por un miembro del equipo de producción y que, una vez en el hotel, un portero se ofreció a ayudarle de vuelta a su habitación.

Spraggan dice que ese portero utilizó más tarde una "llave electrónica" para entrar en su habitación y agredirla.

"Me desperté al día siguiente con esta sensación de pánico. No creo que nunca haya sentido este nivel de confusión desde entonces", dijo.

"Sabía que me habían violado, pero no podía procesarlo. Así que me puse la ropa y seguí funcionando en piloto automático", agregó.

Si bien el equipo de producción llamó a la policía y se efectuó un arresto, Spraggan considera que en ITV no estaban "preparados" para lidiar con lo sucedido.

Aunque se le proporcionó apoyo financiero y médico tras lo ocurrido, la cantante lamenta, sin embargo, que no se le prestara ninguna otra ayuda después de que su agresor fuera procesado.

"Nadie me volvió a contactar para preguntarme si estaba bien. Nadie me llamó o me envió un email cuando se terminó el juicio y se le procesó (al violador). Nadie me ofreció rehabilitación o tratamiento de salud mental. Me quedé sola", lamentó.

La cantante explicó que aunque entonces quiso contar en público el motivo real de su marcha de Factor X, se le advirtió de que eso podría perjudicar el futuro de su carrera.

Spraggan señaló a varios medios locales ha decidido hablar ahora de lo ocurrido ya que a fin de poder "seguir adelante", necesitaba "contar la verdad".

Por su parte, un comunicado emitido por el canal ITV, apunta que esa cadena siente "la más profunda de las compasiones por Lucy y todo lo que ha atravesado como resultado de este acontecimiento espantoso". "Elogiamos su resistencia y valentía", agregó.

Con información de Télam