Encuesta: solo el 30% asegura que votaría la reelección de Macri

Los números de las últimas encuestascoinciden que el gobierno de Mauricio Macri pasa un mal momento y ve complicada la posibilidad de una reelección en 2019 si no hay un cambio de rumbo. El último sondeo de la consultora CEOP va en ese sentido y muestra que solo un 30% estaría dispuesto a volver a votar a Macri y además, un gran porcentaje muestra arrepentimiento de haberlo puesto en la Casa Rosada.

Según esta encuesta, publicada originalmente en el matutino Página 12, el 31,2% de los consultados afirmó que está dispuesto a votar a un candidato del oficialismo en el 2019, contra un 45,4% que ya afirmó que apoyará a un opositor. Mientras tanto, un 23,4% dijo que no sabe qué hará o eligió no responder.

El escenario no parece ser el más indicado para Macri. El Presidente precisa sacar al menos un 45%, o un 40% y que el segundo no saque más de 30, para no ir a un balotaje que ahora se presenta incierto con el creciente descontento social. Hoy está a 10 puntos de ese objetivo.

En ese sentido, CEOP le preguntó a quienes dijeron haber votado a Macri en el balotaje del 2015 si volvería a votarlo. El resultado fue contundente: un 40,5% dijo que no lo hará, contra un 60% que dijo que repetiría esa decisión. Como Macri sacó un 51% en 2015, esto implica que 20 de esos puntos ya dijeron que no apoyarían una reelección del mandatario.

En cuanto a la imagen presidencial, se consolida una mayoría importante que rechaza la figura presidencial. Así, un 59,1% tiene imagen negativa de Macri, contra un 35,7% de consideración positiva.