Alberto Fernández a los pobres que generó Macri: "Los vamos a volver a traer adentro"

En el marco del primer acto de la fórmula Fernández – Fernández, el precandidato presidencial Alberto Fernández le habló directamente a los argentinos que perdieron su trabajo y que fueron sumidos en la pobreza por las políticas de ajuste de Mauricio Macri: "Y a los 4 millones y medio de pobres que generó Macri, le vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro porque para eso nacimos y hacemos política".

“Que 4 de cada 10 argentinos estén soportando la miseria, es algo que no podemos perdonar ni permitir”, sostuvo Alberto Fernández.

Recordó, asimismo, cuando asumió la Administración pública en 2003 junto a Néstor Kirchner: “La verdad que fueron cuatro años y medio maravillosos de mi vida que me enfrentaron al enorme desafío de sacar a los argentinos de los peores de los pozos que es la pobreza y la marginalidad”.

“Y ahora vamos a hacer lo mismo. Y a los 4 millones y medio de pobres que generó Macri, le vamos a tender la mano y los vamos a traer adentro porque para eso nacimos y hacemos política. No lo duden”, aseveró el precandidato presidencial.

Asimismo, Alberto Fernández apuntó: “Recién cuando hablaba Cristina, algunos de ustedes les decía que ahora no pueden comer o que no tienen comida para estar tranquilos, y la verdad que en el siglo 21 tengamos que soportar que 4 de cada 10 argentinos estén soportando la pobreza, la miseria es algo que no podemos perdonar ni permitir”.

“Vamos a resolver los problemas como hicimos con Néstor. Estoy seguro que lo vamos a poder hacer”, sentenció.