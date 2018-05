La oposición consiguió el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del proyecto de “tarifas razonables” impulsado por los bloques peronistas Argentina Federal y el Frente Renovador y tiene luz verde para ser debatido en el Congreso.

Tras discutirse en comisión, la iniciativa podría ser tratada el próximo miércoles en el recinto, ya que la semana pasada obtuvo dictamen en Obras Públicas y en Defensa del Consumidor. Por el momento, el oficialismo no confirmó la sesión, pero la oposición insistirá para que suceda.

LEÉ MÁS: Miércoles negro para el Gobierno en Congreso: se trata tarifazo y desafuero de Aida Ayala

Luego de haber logrado el dictamen con 49 votos a favor y 47 en contra, el titular del bloque del FpV en la Cámara de Diputados Agustín Rossi, aseguró que “la mayoría de los bloques opositores claramente” va a votar a favor del proyecto.

“Los distintos bloques opositores planteamos lo que escuchamos en los lugares que visitamos, los reclamos de las pymes, de los vecinos. Lo que estamos planteando es frenar este tarifazo. No le estamos diciendo al gobierno que no aumente las tarifas, planteamos que las tarifas no aumenten más que los salarios”, detalló Rossi.

Si bien el kirchnerismo tenía su propio proyecto que implicaba retrotraer los precios de las facturas de servicios públicos a los de comienzos de 2017, terminó apoyando el de los bloques peronistas.