El jueves habrá una marcha con la vuelta de los militares a la calle. Es en protesta por la decisión de Mauricio Macri sobre las Fuerzas Armadas.

Hoy el Presidente anunció un cambio radical en el consenso democrático nacido en 1983: el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo que tenían prohibido por ley hasta el momento.

En Campo de Mayo, Macri destacó que "es importante que puedan ayudar en seguridad interior". Sin dar mayores precisiones, el jefe de Estado calificó de "fundamental" el "custodio" de "elementos estratégicos". "Tenemos que garantizar la seguridad de los activos críticos", afirmó.

La marcha será este jueves desde las 17 en Plaza de Mayo. "NO A LA UTILIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA LA REPRESIÓN INTERNA. NO A LA RECONCILIACIÓN CON LOS GENOCIDAS. BASTA DE AJUSTE. CASTIGO A LOS REPRESORES DE AYER Y HOY", afirma un comunicado de un grupo en redes sociales llamado No a la reconciliación con los militares - No a la represión.