El caso de una niña jujeña de 12 años que quedó embarazada tras ser violadapor un vecino de 65 generó una controversia que, de acuerdo a la ley vigente sobre este tema, no debería haber existido: grupos “provida” se congregaron frente al Hospital Materno Infantil "Héctor Quintana"para impedir que la nena pueda acceder a su derecho a un aborto no punible, mientras su familia y militantes feministas reclamaban que se garantice la práctica médica.

Ante esta situación, no podía faltar la opinión al respecto de Amalia Granata, panelista y defensora de la postura anti aborto. Desde su cuenta de Twitter, esbozó un disparatado argumento para oponerse a que esta niña víctima de violación acceda a su derecho.

“Si ese bebe (sic) que va a nacer y ser asesinada es mujer las pañuelo verde que van a hacer? Se van a juntar en asamblea a decidir a partir de que edad una mujer tiene derechos y debe ser valorada y defendida ???”, escribió Granata en su tuit.

Embed Si ese bebe que va a nacer y ser asesinada es mujer las pañuelo verde que van a hacer? Se van a juntar en asamblea a decidir a partir de que edad una mujer tiene derechos y debe ser valorada y defendida ??? — Amalia Granata (@AmelieGranata) 17 de enero de 2019

Las respuestas no tardaron en llegar. Mientras algunas personas simplemente se burlaron de la extraña conexión que hizo entre dos ideas completamente aisladas, otras, con más paciencia, le explicaron que el aborto no es un asesinato ya que un feto o embrión no es un ser completamente desarrollado; que realizar dicha práctica médica no tiene nada que ver con si el sexo del feto es femenino o masculino; y que nadie más que la mujer gestante puede decidir si abortará o no.

Además, le aclararon que el aborto por las causales de violación, riesgo para la salud o para la vida (todas las cuales se cumplen en el caso de la niña jujeña, que tiene sólo 12 años) es legal desde 1921 y este derecho fue ratificado por la Corte Suprema en 2012, con lo cual tratar de impedirlo es ir contra la legislación vigente y viola los derechos constitucionales.

Embed Sos tan burra que duele. Duele que tu ignorancia mata. Sos cínica, gritona, la maldad la tenes tatuada en la cara. Hace cien años se aprobó el aborto por causales, pedazo de materia biológica sin sinapsis mental. — Maria Florencia Freijo (@Florfreijo) 17 de enero de 2019

Embed Señora: 1) "bebe" es una conjugación del verbo "beber". Si se refiere a un "bebé", no sea ignorante y sepa en qué etapa de gestación se sabe el sexo. Enteresé, de paso, la diferencia entre cigoto, feto y bebé. 2) un aborto no es un asesinato, es una interrupción de una gestación. — Feminasty (@semimorocha) 17 de enero de 2019

Embed y 3) (por si no quedó claro lo que veo que contestaron otrxs): una nena de 12 años embarazada tiene más derecho a interrumpir un embarazo que vos a decir semejante irresponsabilidad de manera pública. Además de ignorante, sos una basura. — Feminasty (@semimorocha) 17 de enero de 2019

Embed Muy triste todo lo que decis, pensa en esa nena de 12 que fue violada, VIOLADA! ponete en su lugar, aunque evidentemente no sabes que es la empatía. Triste. — Marcia Guazzone (@Mar_Sterblich) 17 de enero de 2019

Embed "A partir de qué edad". Justamente, los años se cuentan desde el nacimiento. Así como los derechos. "Bebé por nacer" es un absurdo". Es como decir que vos o yo somos "cadáveres por morir". — Sergio Abrahan (@S_lugov) 17 de enero de 2019

Embed Hoy no es mujer ni hombre ni persona: es embrión. Pero en general ese grado de abstracción se alcanza en 3er año del secundario. Qué lástima que te cierren los nocturnos, corazón, deciles que querés estudiar y por ahi a vos Larrata te escucha. — León Ivanovich (@leonivanovichok) 17 de enero de 2019