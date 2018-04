El presidente, Mauricio Macri, y su par boliviano, Evo Morales, tuvieron cruces de ideas en los discursos que dieron con eje en la corrupción durante la VIII Cumbre de las Américas que se desarrolló en Perú.

Macri hizo referencia a las medidas que deben tomarse para combatir la corrupción y a las necesidades de evitar el robo en la función pública. Luego, Morales mencionó que año tras año decenas de presidentes van a la cumbre diciendo qué se debe hacer y gastando dinero sin solución.

El presidente boliviano luego apuntó que la corrupción que se debe combatir es la voracidad del mercado. Justo en la semana en que descubrieron que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, evadió dinero, Evo destacó que es necesario combatir la fuga de capitales y las cuevas financieras.

"En tanto no emprendamos acciones concretas para eliminar los paraísos fiscales, en tanto no se combata la especulación financiera, en tanto no suprimamos el secreto bancario que utilizan los corruptos para lavar dinero... nada de lo que digamos en esta cumbre será suficiente", acusó Evo.

"No democraticemos a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en servidoras del bien común y no en instrumento de sometimiento", acusó Morales, luego de que llegara a la Argentina la directora del FMI, Christine Lagarde.