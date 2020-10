En su editorial de El Destape Radio, Roberto Navarro, dio definiciones sobre las políticas del gobierno de Alberto Fernández con el dólar, las últimas medidas económicas anunciadas por Martín Guzmán, la reacción de los productores agropecuarios a la baja de retenciones al campo y un posible cambio de gabinete.

Algunas de las claves del editorial de Navarro



- El Gobierno tiene el precio del dólar que se merece. Debió encarar el problema de las reservas cuando asumió, porque Mauricio Macri le dejó tierra arrasada. O aunque sea en abril por la pandemia, pero no lo hizo. Tomó medidas recién hace dos semanas pero fueron tan malas que empeoraron la situación. Con las medidas de esta última semana solo volvieron a empeorarla.

- Decirle al campo que las exportaciones son del 33% pero que por un tiempo van a ser de 30% para que liquiden no solo es inútil, porque nadie va a cambiar su decisión por un 3% si la brecha con todos los dólares que existen es del 100%, sino también es terrible, porque le sugieren que son capaces de bajárselas si le parece mucho.

- Muchos de los dirigentes que acompañaron al macrismo y, en algunos casos, persiguieron al kirchnerismo, hoy son parte del Gobierno y está bien, los aceptó Cristina porque se pensaba que con ellos que son peronistas y conservadores se podía pactar la paz con el establishment. Ese era el plan y parecía bueno, pero no hubo paz. El plan fracasó. Ahora estamos en guerra con el establishment y nuestro ejército está compuesto en gran parte por sus soldados.

- Son muchos los que no juegan bien, son desorganizados por la lógica de la coalición, son incapaces porque los que armaron en gobierno no tenían cuadros. Por eso hay momentos que parece que van convirtiéndose en un mal gobierno. La mayoría de los funcionarios de este gobierno no quieren estar donde están. Sienten que la pelea no es suya. No saben qué quieren ni hacia dónde van.

- Hay que hacer un cambio de gabinete generalizado, con ministros, secretarios, subsecretarios. Hay que armar un plan político y económico a la altura de las circunstancias actuales. El gobierno tiene el dólar que se merece. Todos los que realmente pertenecen al campo popular, que quieren ser protagonistas de este tiempo en el que estamos en una gran desventaja, que quieren que los 11 millones de argentinos que comen en comedores vuelvan a comer en sus casas, que den un paso al frente, sin importar si son del Frente Renovador, de Randazzo, de Alberto o kirchneristas. Los otros, los que temen enojar a la derecha, tengan la dignidad de irse.