Los analistas económicos prevén que el triunfo de Lula en Brasil genere un efecto negativo a corto plazo para la economía argentina, especialmente en el aspecto financiero y cambiario, aunque aclaran que las condiciones comerciales de largo plazo no deberían verse influidas.

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La inesperada reelección del presidente brasileño llevó a un desplome de las acciones brasileñas y a una fuerte depreciación del real, ya que los inversores daban casi por descontada una victoria de Flávio Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta.

¿Por qué reaccionaron negativamente los mercados tras la victoria de Lula?

Particularmente, al mercado le preocupaba la desaceleración del crecimiento de la economía de Brasil en los últimos años y el crecimiento del endeudamiento durante el actual gobierno del PT, que llevó a un fuerte incremento del déficit financiero. Para revertirlo, Bolsonaro hijo prometía ejecutar un importante ajuste, parcialmente inspirado en Javier Milei, que ahora no ocurrirá, al menos con esa magnitud.

Por eso, entre la noche del domingo y la mañana del lunes las acciones de empresas brasileñas en Wall Street se derrumbaban hasta un 35% en las operaciones pre-market, mientras que el real se depreciaba aproximadamente un 10% en el mercado de futuros.

Esta gigantesca caída arrastrará inevitablemente a los activos argentinos. Los factores van más allá del humor político, es decir, de la idea de que un triunfo de Milei en 2027 amparado en el discurso de la motosierra vuelve a teñirse de incertidumbre.

Efecto dominó: el arrastre inevitable sobre los activos y el peso argentino

Tanto o más importante es el hecho de que muchas empresas argentinas tienen una fuerte presencia comercial en el mercado brasileño. Y, quizás más fundamentalmente, que la depreciación del real le quitará todavía más competitividad al ya atrasado peso argentino.

"Se espera un impacto importante a nivel local, ya que los activos argentinos también habían recibido el impulso por la victoria de Bolsonaro, dado el oxígeno que implicaba la apreciación del real y las expectativas de avances de cuestiones pendientes en el MERCOSUR que alentaba el alineamiento político e ideológico de Milei con el senador brasileño", consideró en ese sentido la consultora Outlier, que dirige el economista Gabriel Caamaño Gómez.

Del mismo modo, el analista financiero Gustavo Ber señaló a El Destape que "la reacción financiera va a ser negativa a corto plazo, ya que el resultado fue sorpresivo y mucha de la recuperación reciente de los activos locales vino impulsada por el EWZ de Brasil".

Así, los ADRs argentinos en Wall Street ya operaban con caídas en las operaciones pre-market. En concreto, Mercado Libre caía un 13,8%, mientras que también anotaban fuertes bajas Grupo Financiero Galicia (-6,1%), Banco Macro (-4,7%), BBVA Argentina (-3,1%) y Corporación América (1,16%). El impacto era menor en el rubro energético: YPF perdía un 0,9%, mientras que, al contrario, Transportadora de Gas del Sur (TGS) avanzaba un 3,4%.

Más demanda de dólares y menor competitividad: el golpe cambiario

Ber también advirtió el efecto negativo del triunfo de Lula sobre el nivel de reservas netas: "A nivel cambiario, estimó que habrá mayor mayor demanda, lo cual desaceleraría las compras del BCRA, a partir del depreciación estimada del real brasileño tras el comportamiento más firme reciente".

Según añadió Ber, el impacto de la depreciación del real también podría verse en un encarecimiento de las exportaciones argentinas a Brasil, la salida de inversores regionalmente por el debilitamiento del carry trade brasileño y una mayor salida de dólares por el incremento del turismo hacia el país vecino.

¿Sobrerreacción del mercado o crisis duradera?: la mirada de los expertos a mediano plazo

Sin embargo, pese a estos efectos negativos de cortísimo plazo, los analistas consideran que el impacto a mediano o largo plazo será menor, y que la victoria de Lula incluso puede tener algún efecto geopolítico positivo para Milei.

Sobre el propio efecto financiero, Eduardo Crespo, economista de FLACSO y especialista en comercio internacional, señaló que "los mercados sobrerreaccionaron cuando ganó Flávio Bolsonaro y vuelven a sobrerreaccionar ahora", por lo que anticipó que "después se volverá alguna una situación más o menos estable". "No me parece que sea algo catastrófico" lo ocurrido hoy a nivel financiero, consideró.

En un sentido similar, Santiago López Alfaro, economista presidente de Dracma Investments y socio de la consultora Delphos, consideró que a nivel cambiario "hoy seguramente el real se deprecie, pero después por ahí se estabiliza en algún valor" que minimice el perjuicio comercial para Argentina.

"No me parece que pueda llegar a sufrir mucho la economía argentina ni veo mucho impacto a largo plazo", agregó López Alfaro, y explicó que "esas cosas tienen más que ver con las productividades de los países". Al respecto, remarcó que "Argentina va a exportar muchísimo más petróleo y gas" al mundo sin necesitar de Brasil como comprador. "No veo que comercialmente cambie mucho a largo plazo, así como no cambió antes cuando Lula fue tres veces presidente", sintetizó.

Para Ber, incluso, la victoria de Lula podría favorecer a Milei de cara a los posibles vaivenes financieros del electoral 2027, ya que, resaltó, el presidente argentino "conservaría el liderazgo de esas ideas frente a Trump, algo relevante por el respaldo financiero recibido y por la influencia que ese vínculo le otorga en la región y en el escenario internacional.