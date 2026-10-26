Fuerte caída de las acciones argentinas tras el triunfo de Lula en Brasil

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan mayormente en fuerte caída en el premarket de este lunes, arrastradas por el desplome de los activos brasileños tras la inesperada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo. El resultado electoral desató una fuerte reacción negativa de los mercados, con caídas de hasta el 30% en los ADR de Brasil y un derrumbe superior al 10% en los futuros del real.

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Entre los papeles argentinos, una de las principales bajas corresponde a Mercado Libre, que retrocede un 13,8% en las operaciones previas a la apertura de Nueva York. También caen Grupo Financiero Galicia (-6,1%), Banco Macro (-4,7%), BBVA Argentina (-3,1%) y Corporación América (1,16%). Por su parte, YPF pierde un 0,9%, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGS) avanza un 3,4%.

El impacto es considerablemente mayor entre las compañías brasileñas. Los ADR de Bradesco se desploman un 30,5%, mientras que Nubank pierde un 26,1%, Itaú Unibanco un 25,6% y Petrobras un 21,3%. También registran fuertes retrocesos StoneCo (-35,1%) y Ambev (-15,8%). Las acciones de Vale (-3,7%) y Embraer (-3,8%) muestran caídas más moderadas.

El derrumbe también alcanza al ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), un fondo que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas y que se hunde alrededor del 27% en el premarket de Wall Street. El movimiento anticipa una jornada de fuertes pérdidas en la Bolsa de San Pablo, cuyo principal índice, el Ibovespa, todavía no había iniciado sus operaciones regulares al momento del relevamiento.

En paralelo, los contratos futuros del real brasileño caen más del 10% frente al dólar, con una cotización implícita cercana a los 5,55 reales por dólar, frente a los 4,97 del cierre del viernes. Se trata de operaciones en el mercado de derivados que anticipan una fuerte depreciación de la moneda brasileña, aunque todavía no equivalen a la cotización efectiva del mercado cambiario local.

La reelección de Lula da Silva en Brasil

La reacción financiera se produce después de que Lula consiguiera su reelección al derrotar a Flávio Bolsonaro por el 51,8% de los votos contra el 48,2% en el balotaje del domingo. El resultado sorprendió a los inversores, que apostaban mayoritariamente por una victoria del candidato opositor tras su triunfo en la primera vuelta y descontaban un cambio de orientación económica en Brasil.

La expectativa de un eventual gobierno de Bolsonaro había impulsado a las acciones brasileñas durante las últimas semanas, ante la posibilidad de una política de mayor ajuste fiscal y reducción de las tasas de interés. La reelección de Lula revirtió esas expectativas y renovó las preocupaciones del mercado por la trayectoria de las cuentas públicas y el endeudamiento brasileño.