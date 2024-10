Boleto de colectivos: la tensión no cede y ahora empresas y Gobierno discuten por una nueva suba

La resolución del conflicto salarial con la UTA de ayer, que evitó el paro de colectivos de este jueves en el AMBA, lleva a poner ahora la mira en una posible nueva suba del boleto en las próximas semanas. El tema ya genera diferencias entre las cámaras del transporte y el Gobierno, lo que podrían llevar, una vez más, a una fase de estancamiento y a que el gremio tome nuevas medidas de fuerza en caso de que no haya una solución concreta.

El miércoles, el gremio de choferes de colectivo se reunió con las empresas del sector en la Secretaría de Trabajo, en un último intento de destrabar la cuestión paritaria, que había llevado al anuncio de un paro de 24 horas para este jueves 31 de octubre en CABA y el conurbano bonaerense.

Por la noche, se anunció que el paro se levantaba por haberse llegado a un "preacuerdo": una suba del salario básico que llegue a 1.200.000 pesos en enero, más un bono extraordinario a pagar durante noviembre. Sin embargo, la propia acta de la reunión señaló que esta suba de salarios de la UTA queda sujeta a la elaboración de una nueva estructura de costos por parte de la Secretaría de Transporte, que reconozca a las empresas su necesidad de afrontar mayores gastos.

Se trata de un informe elaborado periódicamente por la oficina que ahora dirige Franco Mogetta, y que siempre hace de preludio para una suba o bien de los subsidios o bien de la tarifa. La última se realizó a fines de septiembre, y reconoció una tarifa técnica (costo real de cada viaje en colectivo, más allá de lo que finalmente pague el pasajero) de 900 pesos, una cifra considerada totalmente insuficiente por las cámaras, que pedían llevarla a 1.300 pesos. Por eso mismo, no permitió que las propias empresas aceptasen el reclamo salarial del sindicato, lo que derivó en las amenazas de paro y la conciliación obligatoria que prevalecieron todo octubre.

El desacuerdo entre las empresas y el Gobierno por una nueva suba del boleto

El problema es que, pese al preacuerdo de ayer, este factor de conflicto persiste, ya que ahora las partes no se ponen de acuerdo en cómo generar mayores fondos para poder subir los salarios que la UTA reclama. Es decir, si subir la tarifa o no.

Por un lado, desde una de las cámaras que participó de la reunión de ayer sostuvieron a El Destape que "habrá una suba de tarifa" aunque "no se sabe cuándo ni de cuánto". Su expectativa es que la nueva estructura de costos esté lista recién a fines de noviembre, por lo que, de ser así, difícilmente la suba del boleto llegue antes de diciembre.

Al contrario, desde el Gobierno señalaron a este medio que "no hay previstos aumentos de tarifas" porque ya "se autorizaron aumentos por un 614% en lo que va de Gestión". Sin embargo, agregaron que "de ninguna manera" se prevé tampoco una suba de subsidios. Así, las autoridades caen en una encerrona, ya que la única opción que queda, en este caso, es que las cámaras no paguen lo acordado en paritarias, el conflicto salarial no se resuelva y las medidas de fuerza sindicales se reactiven. "Si no aumenta algunas de las dos opciones (boleto o subsidios), el salario no se podrá pagar", resumió un referente empresarial del sector.

Otra fuente al tanto de lo charlado en la reunión de ayer en Trabajo reconoció que se mencionó la posibilidad de una suba del boleto por parte de las cámaras, pero que el Gobierno se resistió a esa posibilidad para no generar una aceleración de la inflación.

Como sea, mientras este desacuerdo persista, en la reunión de ayer solo se habrá comprado tiempo, sin ninguna solución real al conflicto salarial de fondo. En este marco, la UTA, que ya aceptó una rebaja en su pretensión salarial inicial (pedía un salario básico de 1.300.000 millones de pesos en diciembre y consiguió 1.200.000 millones en enero) ya sale a anticipar que es posible que haya nuevas medidas de fuerza si las empresas no pagan lo acordado. Más allá de si es con más subsidios o suba del boleto, "lo importante del acuerdo es que se lo pague. Si no lo pagan vamos en forma inmediata hacia medidas de fuerza", afirmó a El Destape una fuente del sindicato.