La ex AFIP ya publicó las fechas oficiales para autónomos, empleadores y casas particulares.

El nuevo mes llega con un calendario particular para los contribuyentes. La visita del Papa León XIV a la Argentina motivó la declaración de feriados en distintas jurisdicciones y, junto con el Día del Bancario, modificó la organización de los vencimientos impositivos del mes. En ese sentido, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya publicó su agenda oficial para noviembre de 2026.

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El cronograma incluye los pagos de autónomos, las cargas sociales de los empleadores, los aportes de casas particulares, el IVA y la cuota del monotributo. Los feriados establecidos por el Decreto 1103/2026 son el lunes 9 de noviembre en todo el país, el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. A eso se suma el viernes 6, Día del Bancario, en el que no hay actividad bancaria.

Calendario de vencimientos ARCA noviembre 2026

Estas son las fechas informadas por el organismo para las principales obligaciones:

Autónomos: CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: jueves 5 de noviembre. CUIT terminados en 4, 5 y 6: miércoles 11 de noviembre. CUIT terminados en 7, 8 y 9: jueves 12 de noviembre.

Empleadores (F.931): CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 11 de noviembre. CUIT terminados en 4, 5 y 6: jueves 12 de noviembre. CUIT terminados en 7, 8 y 9: viernes 13 de noviembre.



Personal de casas particulares: Pago obligatorio (F.102/RT): miércoles 11 de noviembre, para todas las terminaciones. Pago voluntario (F.575/RT): lunes 16 de noviembre.

Ganancias, declaración jurada 2025: lunes 16 de noviembre, para personas humanas y sucesiones indivisas.

IVA y Libro de IVA Digital: CUIT terminados en 0 y 1: miércoles 18 de noviembre. CUIT terminados en 2 y 3: jueves 19 de noviembre. CUIT terminados en 4 y 5: viernes 20 de noviembre. CUIT terminados en 6 y 7: martes 24 de noviembre. CUIT terminados en 8 y 9: miércoles 25 de noviembre.

Monotributo: viernes 20 de noviembre, para todas las terminaciones de CUIT.

Qué pasa con los vencimientos de autónomos y empleadores

Los trabajadores autónomos deben pagar en noviembre el aporte correspondiente al período octubre. El cronograma comienza el jueves 5 para los CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3. El resto se distribuye entre el miércoles 11 y el jueves 12. Para los empleadores, la presentación y el pago de la declaración jurada de cargas sociales mediante el formulario 931 se concentran entre el 11 y el 13 de noviembre. La fecha depende de los últimos números del CUIT.

En el caso del personal de casas particulares, el pago obligatorio de aportes y contribuciones vence el miércoles 11. El aporte voluntario, que permite completar la cobertura previsional y de salud, tiene como fecha límite el lunes 16.

Ganancias, IVA y monotributo: las fechas clave

En Ganancias, ARCA extendió hasta el 16 de noviembre la presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas. La cuota mensual del monotributo, en tanto, vence el viernes 20 de noviembre para todas las categorías y terminaciones de CUIT.

Por su parte, los responsables inscriptos deberán presentar y pagar el IVA de octubre entre el 18 y el 25 de noviembre, de acuerdo con la terminación del CUIT. El cronograma contempla un salto en las fechas para los últimos grupos debido al fin de semana y al feriado del lunes 23, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.