ARCA actualizó el pago del Monotributo por QR: el paso a paso para abonar antes del vencimiento

El código QR es una opción que permite completar el pago del Monotributo desde una billetera digital.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece distintas formas para pagar el Monotributo y evitar así que se genere deudas con la entidad. Una de ellas es el código QR, una opción que permite completar la operación desde una billetera digital compatible sin necesidad de recurrir a otros medios de pago.

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Para utilizar esta modalidad, primero hay que ingresar al sitio de la ex AFIP y generar un Volante Electrónico de Pago (VEP). Una vez emitido, el contribuyente puede escanear el código desde la aplicación elegida y confirmar la transferencia.

Cómo pagar el Monotributo con código QR paso a paso

El procedimiento requiere contar con CUIT y clave fiscal para acceder a los servicios habilitados por el organismo recaudador. Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Acceder al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” o a “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

Generar el VEP correspondiente a la cuota que se necesita abonar.

Abrir una billetera digital compatible y escanear el código QR generado.

Revisar el importe y los datos de la operación antes de confirmar el pago desde la aplicación.

Es importante realizar el escaneo desde la función habilitada dentro de la billetera digital y comprobar que la transacción se haya procesado correctamente. También conviene verificar que el monto informado corresponda a la obligación que se busca cancelar.

El vencimiento del Monotributo opera, por regla general, el día 20 de cada mes, aunque la fecha puede modificarse por feriados o días no laborables. Para evitar intereses y deudas pendientes, se recomienda consultar el calendario vigente de ARCA y completar el pago dentro del plazo establecido.

Cuánto paga cada categoría del Monotributo

Los importes mensuales varían según la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente y según si desarrolla una actividad de prestación de servicios o de venta de bienes. De acuerdo con los valores informados, las cuotas son las siguientes:

Categoría A: $49.527,18 mensuales.

Categoría B: $56.379,08 mensuales.

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de bienes.

Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de bienes.

Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de bienes.

Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de bienes.

Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de bienes.

Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de bienes.

Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de bienes.

Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de bienes.

Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de bienes.