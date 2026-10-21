La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema digital para presentar las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de sociedades y otros contribuyentes que llevan balances comerciales. La herramienta busca reemplazar progresivamente el aplicativo SIAP y tendrá un período de transición antes de convertirse en el canal obligatorio para los ejercicios comprendidos en la medida.

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El cambio fue establecido mediante la Resolución General 5908/2026, que implementó el servicio web “Ganancias Personas Jurídicas”, disponible con clave fiscal de nivel 2 o superior. El sistema permite confeccionar y presentar la declaración jurada mediante el formulario F. 713, guardar borradores para continuar la carga en otro momento y generar el volante electrónico de pago (VEP).

La nueva modalidad alcanza a sociedades, empresas unipersonales, fideicomisos y demás sujetos que confeccionen balances comerciales. En esta primera etapa, comprende los cierres de ejercicio a partir de junio de 2026.

¿Cuándo deja de utilizarse el aplicativo SIAP?

ARCA dispuso un cronograma para que los contribuyentes puedan adaptarse al sistema. Entre el 19 de octubre de 2026 y el 28 de febrero de 2027, inclusive, la presentación podrá realizarse tanto mediante el servicio web como a través del aplicativo SIAP “Ganancias Personas Jurídicas – Sociedades”.

A partir del 1 de marzo de 2027, el uso del servicio web será obligatorio para las declaraciones juradas originales correspondientes a los ejercicios alcanzados. La transición no implica que el aplicativo anterior desaparezca para todas las presentaciones. Las declaraciones originales y rectificativas de ejercicios con cierres anteriores a junio de 2026 deberán continuar confeccionándose mediante SIAP.

Además, las declaraciones rectificativas deberán presentarse por el mismo canal utilizado para la declaración original. De esta manera, si una empresa presentó su declaración mediante SIAP, deberá mantener esa vía para corregirla; si utilizó el servicio web, tendrá que realizar la rectificación desde esa plataforma.

La herramienta concentra distintas operaciones vinculadas con la presentación del impuesto. Al iniciar una declaración, el contribuyente debe indicar el período fiscal, el mes de cierre del ejercicio y si se trata de un período regular o irregular. Entre sus funciones, el sistema permite:

Iniciar una declaración jurada y guardar los datos cargados como borrador.

Presentar la declaración mediante el formulario F. 713.

Consultar declaraciones juradas presentadas y realizar rectificaciones, según corresponda.

Descargar los comprobantes de las presentaciones.

Generar el VEP para abonar el saldo del impuesto.

Una vez presentada la declaración, el volante electrónico de pago puede emitirse desde el propio servicio “Ganancias Personas Jurídicas” o mediante la plataforma “Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos”.