La Casa Rosada invitó a Villarruel a la visita del Papa León XIV

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue invitada a la recepción que el gobierno de Javier Milei le hará al Papa León XIV en el Paalcio Libertad, según confirmaron a El Destape fuentes de la Casa Rosada.

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Pese a las tensiones públicas entre los dos ex compañeros de fórmula, el Gobierno nacional afirmó que cursó una invitación a la titular del Senado para el 8 de noviembre, día en el que el sumo pontífice de la Iglesia Católica pisará suelo argentino.

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En el ex Centro Cultural Kirchner, a las 18.30, se realizará un "encuentro con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático". Al cierre de esta nota, desde el entorno de Villarruel no confirmaron si le cursaron una invitación. En la semana, no tenían novedades.

Lo cierto es que el jueves, en la sesión del Senado, el Cuerpo votó un proyecto de resolución para invitar al Papa León XIV al Congreso y le pidió al gobierno de Milei y la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que evalúen la realización de una asamblea legislativa para que el sumo pontífice hable en el Palacio Legislativo, en el marco de su visita a la Argentina.

Otro artículo del texto proponía que solicitar al Poder Ejecutivo por intermedio de la Cancillería que "arbitre los medios para que la participación institucional del Senado" en el encuentro que se realizará en el Palacio Libertad. La iniciativa fue impulsada por varios bloques del Senado.

Villarruel, católica practicante de la rama lefevriana, no tuvo contacto con el actual sumo pontífice, pero sí con su antecesor, Francisco. El argentino Jorge Bergoglio la recibió en el Vaticano en 2024.

A días de la llegada del líder de la Iglesia Católica, Milei fue a Neuquén a inaugurar un templo evangelista, que regentea el padre de la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez. En ese marco, afirmó que el pueblo argentino recibirá "con los brazos abiertos" al Papa Leó XIV.