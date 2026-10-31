Villarruel se vuelve a diferenciar de Milei y lanzó su plan contra el endeudamiento para trabajadores del Senado

Victoria Villarruel volvió a jugar a diferenciarse de Javier Milei. Mientras el Presidente negó la existencia de una problemática con el endeudamiento familiar, afirmando que estaba en la media de América Latina, la Vicepresidenta de la Nación decretó la creación de un programa de desendeudamiento para los trabajadores del Senado.

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"La usura está mal, el ahorro y la dignidad de los trabajadores está bien", lanzó por su cuenta de X. A través del decreto 630/26, la Vice avanzó con un programa de "alivio financiero" para el personal legislativo, que, según explicaron desde el entorno de Villarruel, "es una iniciativa financiada con recursos provenientes del ahorro realizado en la administración del Senado".

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"La medida está destinada a los trabajadores del Senado frente al impacto del endeudamiento en la economía familiar, facilitando un adelanto excepcional de haberes exclusivamente para cancelar la totalidad de sus deudas. Se trata de un adelanto excepcional de haberes, a tasa 0 % y sin gastos adicionales, para cancelar la totalidad de las deudas y aliviar la economía familiar de los trabajadores", comentaron.

En el articulado del decreto, al que pudo acceder este medio, "el programa alcanza exclusivamente a las deudas existentes al 1° de octubre de 2026 que el agente mantenga con los sindicatos APL, ATE y UPCN, con entidades bancarias públicas o privadas, con entidades crediticias habilitadas por el BCRA, con Proveedores de Servicios de Pago (PSP) y/o Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC/OPNFC) inscriptos en los registros pertinentes del Banco Central de la República Argentina, incluyendo billeteras virtuales y plataformas de pago que otorguen financiamiento. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el presente artículo aquellas deudas originadas en créditos prendarios e hipotecarios".

En los considerandos se señala que "las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares, generando, entre otras consecuencias, una mayor utilización del crédito para afrontar gastos corrientes y un incremento de las obligaciones financieras que deben atender mensualmente las familias".

Las diferenciaciones que establece Villarruel respecto a Milei no son ninguna novedad. "¿Por qué tanto debate? Los números no son distintos a los que tiene Estados Unidos en morosidad, o los de Chile, o nuestros vecinos, Brasil", afirmó en agosto en un discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La semana pasada, el proyecto de desendeudamiento familiar volvió a comisiones en la Cámara de Diputados por falta de votos. En rigor, la redacción del bloque de La Libertad Avanza buscó diluir una iniciativa que impulsó la oposición dura. Para esta problemática, el oficialismo propuso la "educación financiera" y las advertencias como la solución.

Estas diferenciaciones se muestran en la mirada de ver la economía. Villarruel visitó hoy la empresa Reciclar, ubicada en Avellaneda. "La industria del reciclado no solo contribuye al cuidado del ambiente, también genera trabajo y oportunidades. Se estima que por cada 100 toneladas recuperadas al año se generan 4 empleos directos y participan 20 recuperadores urbanos", afirmó, en relación a un sector que también fue golpeado por la caída de la economía.