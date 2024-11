Hay plata para los amigos: Javier Milei distribuyó ATN solo entre gobernadores aliados

Javier Milei repite que "no hay plata" y reivindicó haber ajustado a "la casta" a través de las transferencias automáticas y no automáticas a las provincias. Pero no es del todo cierto. En lo que va del año, el Gobierno distribuyó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) únicamente entre gobernadores amigos o aliados.

Los ATN son fondos que forman parte del régimen de coparticipación federal pero que representan solo el 1% del mismo. Además, a diferencia de las transferencias automáticas, los ATN apuntan específicamente a atender situaciones de emergencia o supuestos desequilibrios financieros de las provincias, por lo que son puramente discrecionales.

Otras transferencias a las provincias de parte del gobierno nacional también fueron ajustadas este año. En el caso de las transferencias automáticas (constituidas sobre todo por los recursos de coparticipación), disminuyeron un 11,9% en el acumulado de enero a octubre de este año respecto al mismo período de 2023, precisó la consultora Politikon Chaco. Esto se debió fundamentalmente a la menor coparticipación del IVA por la recesión y a la eliminación del impuesto a las Ganancias para los salarios.

Por su parte, las transferencias NO automáticas, al ser discrecionales, se desplomaron mucho más por voluntad directa del Gobierno: entre un 76% y un 77% en el acumulado de enero a octubre tomando también la comparación interanual, señaló la misma consultora.

En este último caso, el Ministerio de Economía ya aplicó cierto criterio amiguista. El único distrito en el que las transferencias NO automáticas crecieron en términos reales en lo que va de 2024 es la Ciudad de Buenos Aires (+1,2% interanual), mientras que hay seis provincias en las que menos se ajustó tienen gobiernos dialoguistas (Jujuy, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Corrientes). Al contrario, las tres que más ajuste sufrieron son opositoras (La Rioja, La Pampa y Formosa). Con todo, incluso en este ítem provincias opositoras como Buenos Aires sufrieron un ajuste varios puntos menor que provincias dialoguistas como Santa Fe, Córdoba o Catamarca.

Sin embargo, con los ATN la distribución por amiguismo fue mucho más burda. Un informe de Politikon Chaco en base a datos oficiales recientemente publicados mostró que en todo 2024 solo hubo diez provincias que recibieron estos fondos de parte del Tesoro, por un total de $ 48.300 millones. Todas son aliadas o dialoguistas, ya sean de Juntos por el Cambio, de partidos locales o del peronismo. Se trata de Catamarca (recibió $ 3.000 millones), Chubut (recibió $ 4.500 millones), Corrientes (recibió $ 1.000 millones), Entre Ríos (recibió $ 6.800 millones), Jujuy (recibió $ 4.500 millones), Misiones (recibió $ 13.000 millones), Salta (recibió $ 4.500 millones), Santa Cruz (recibió $ 3.000 millones), Santa Fe (recibió 1.500 millones) y Tucumán (recibió $ 6.500 millones).

Las otras 14, que incluyen a las seis provincias peronistas claramente opositoras, no recibieron ni un solo peso. Ni siquiera lo hizo Córdoba, que padeció en septiembre pasado fuertes incendios por los que el Congreso nacional la declaró en situación de "emergencia ambiental, económica y habitacional".

La proyección histórica agudiza la singularidad de lo que ocurrió este año con las ATN. CABA, el distrito más claramente cercano al oficialismo que no recibió ATN en 2024, en verdad no los recibió nunca desde 2017 con excepción del 2020 de la pandemia. Además, nunca antes en los siete años previos había habido tantas provincias que no recibieran nada por este concepto (el máximo había sido en 2019, con solo cinco provincias excluidas completamente del reparto). Durante cada uno de los cuatro años de la administración de Alberto Fernández, en contraste, todas las provincias salvo CABA recibieron más o menos aportes del Tesoro.

En este escenario, 2024 es el año de menor distribución de ATN de los últimos siete, con solo el 7,91% repartido del total, por lo que Milei tendrá dos meses para superar el 8,5% repartido en 2019. La distribución del fondo remanente "según criterios de coparticipación federal generaría un ingreso extra para las provincias de importante magnitud. Bajo este supuesto, la provincia de Buenos Aires podría recibir $ 130.900 millones, Santa Fe $ 59.677 millones y Córdoba $ 57.651 millones, entre otras", señaló Politikon Chaco.