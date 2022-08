Aumenta el taxi porteño: 30% en septiembre y 20% en noviembre

El Gobierno porteño realizará este martes una audiencia pública para analizar la suba de la tarifa.

El Gobierno porteño realizará este martes una audiencia pública para analizar una suba de la tarifa de taxis, que se implementará en dos tramos de 30 por ciento en septiembre y de 20 por ciento en noviembre. Este incremento se sumará a la suba del 40 por ciento en pasaje del subte que regirá desde fines del mes próximo y que fue discutido en una audiencia pública el viernes pasado.



Fuentes de la administración local indicaron a Télam que el encuentro comenzará a las 12, se hará bajo la modalidad virtual y tendrá como primer expositor a Mariano Rebord, gerente operativo Taxis, Remises y Escolares del Gobierno porteño. La audiencia se realizará a través de la plataforma Zoom para los oradores, mientras que se podrá seguir la transmisión en el canal de Youtube del Gobierno porteño que difunde este tipo de convocatorias públicas y se dispondrá de la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250 para las personas que no tengan acceso a un dispositivo.

La suba de la tarifa propuesta por las autoridades porteñas será en dos tramos que se aplicarán un 30 por ciento desde septiembre, en tanto que el restante del 20 por ciento será desde noviembre; no obstante resta definir las fechas exactas en que entrarán en vigencia.

De acuerdo a la ley número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, las audiencias públicas representan “una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella”. No obstante, “las opiniones recogidas son de carácter consultivo y no vinculante”

Cómo quedará la tarifa

El valor de la ficha, que actualmente está en 14,40 pesos en horario diurno y 17,40 pesos en el nocturno, pasará a costar en septiembre 18,70 y 22,50 pesos; y en noviembre se irá a 22,50 y 27 pesos.

En el caso de la bajada de bandera, los valores vigentes de 140 pesos para el horario diurno y 174 pesos del nocturno se trasladarán a 187 y 225 pesos en septiembre y a 225 y 250 pesos en noviembre. La suba de taxis coincidirá con el aumento que tendrá también la tarifa del subte, prevista en un 40 por ciento para fines de septiembre, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno porteño en la propuesta efectuada el viernes durante una audiencia pública.