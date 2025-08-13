Un conjunto de empresas de medicina prepaga anunció sus incrementos en el costo de su servicio de cara al próximo mes; la información se dio a conocer en las horas previas a la difusión del dato de inflación que publica de manera periódica el Indec cuando deberían haber esperado a la salida del dato sobre la variación del IPC, que dio 1,9%. Las subas para la salud privada oscilarán entre el 1,4% y el 2,9%, ya que se les permite a las empresas subdividir lo que cobran por región.

Un total de nueve prepagas de la categoría B (división utilizada por la Superintendencia de Servicios de Salud para distinguir entre las empresas más grandes del rubro, tipo Osde y las más pequeñas, que serían la categoría C) anunció sus próximos aumentos para agosto, horas antes de que se difundiera la variación general de precios del Indec.

Las empresas son Ampes Salud, con un anuncio de aumento del 1,6%; le sigue Apres Cobertura Médica (1,6%), Así Salud (1,6%), Asistir Servicios (1,6%), Colegio Médico de La Pampa (2,9%), Corporación Médica (1,9%), Grupo LPF (1,6%), Nobis Medical (1,4%) y Osmita Promoviendo Salud (1,6%).

De acuerdo al último informe del Indec, la inflación de julio fue del 1,9%. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el rubro tuvo una variación general del 1,1% como resultado del incremento en Prepagas (2,65%), y de remarcación de 1,3% en los precios de medicamentos de venta al público.

“Vale recordar que desde octubre ya se permite a las Prepagas subdividir las subas por región del país y diversificar considerando planes con y sin copago. Hay que mencionar, además, que dada la Resolución 1/2025 del Ministerio de Salud, que permite derivar directamente a la prestadora privada los aportes provenientes de los salarios que antes pasaban por una obra social sindical, habrá casos que tendrán ajustes”, indicaron desde CEPA.

Cambios en las Obras Sociales

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, modificó el régimen de permanencia de los beneficiarios del sistema de obras sociales y estableció que los trabajadores que sean derivados automáticamente a una obra social ya no estarán obligados a permanecer en ella durante un mínimo de 12 meses. Asimismo, determinó que quienes deseen continuar afiliados a su actual obra social tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para manifestar su voluntad de permanencia

La Resolución 56146/25, firmada por Claudio Adrián Stivelman, establece que los afiliados alcanzados por el procedimiento de derivación automática -es decir, quienes no eligen activamente una obra social al comenzar una relación laboral y son asignados por el sistema- podrán cambiar de cobertura sin cumplir con el trámite de permanencia que hasta ahora los obligaba a esperar un año. “Los afiliados comprendidos en la presente resolución no estarán sujetos al período de permanencia mínima de DOCE (12) meses”, señala el artículo 1° bis.

La norma también prorroga el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los beneficiarios manifiesten, mediante el trámite a distancia Voluntad de Permanencia en Obra Social, su decisión informada respecto al destino de sus aportes y contribuciones, a fin de consolidar el libre ejercicio del derecho de elección. En este marco, detalló que "los afiliados comprendidos en la presente resolución no estarán sujetos al período de permanencia mínima de doce meses en el Agente del Seguro de Salud que resulte destinatario de los aportes y contribuciones o cotizaciones por aplicación del procedimiento de derivación automática".