Cuánto gana un chofer de colectivo en abril 2025: el salario que cobra

Salarios colectiveros en abril

Los choferes de colectivo nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) están en pleno reclamo salarial desde este mes, con el objetivo de actualizar el salario básico del sector. Actualmente, un conductor inicial del Transporte Automotor de Pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires cobra un salario básico de $1.200.000, de acuerdo a lo pactado en la última revisión salarial del último trimestre de 2024.

La UTA busca ahora una recomposición que eleve ese monto a cerca de $1.300.000 mensuales, lo que generó tensión con las cámaras empresarias del sector, que advierten no poder afrontar ese incremento.

Las cámaras que representan a las empresas del sector son la CEAP, AAETA, CTPBA y CEUTUPBA. Frente a la falta de acuerdo, el gremio había anunciado un paro para el viernes 28 de marzo, aunque la medida fue desactivada tras la intervención del Gobierno nacional, que dictó una conciliación obligatoria por 15 días a través del Ministerio de Capital Humano.

La escala salarial actual para los choferes de colectivos se desglosa de la siguiente manera:

Noviembre 2024: $1.140.000 mensuales (básico proporcional).

Diciembre 2024: $1.160.000 mensuales (básico proporcional).

Enero 2025: $1.200.000 mensuales (básico proporcional).

Abril 2025 (propuesta gremial): Cerca de $1.300.000 mensuales.

Además del salario, también se acordaron aumentos proporcionales para viáticos y reintegros de gastos.

Salarios de colectivos en abril

Desde la UTA, el secretario general Roberto Fernández advirtió que "sin la adecuada recomposición salarial no habrá transporte. Los salarios son el sostén de nuestras familias, no los vamos a resignar. Con los trabajadores no se jode", en rechazo al congelamiento de sueldos en medio de un contexto inflacionario.

¿Cuánto cuesta viajar en colectivo en abril de 2025 en el AMBA?

A la par del conflicto salarial, las tarifas del transporte público también registraron importantes subas. A continuación, un repaso sobre los valores vigentes con y sin Tarjeta SUBE registrada, y para beneficiarios de la Tarifa Social:

Tramo SUBE Registrada Sin SUBE Registrada Tarifa Social 0-3 km $371,13 $590,10 $167,00 3-6 km $413,44 $657,37 $186,04 6-12 km $445,29 $515,08 a $708,01 $200,38 12-27 km $477,17 $758,70 $214,72 Más de 27 km $508,83 $809,04 $228,97

Cuánto cobra un chofer de colectivo en abril

¿Quiénes acceden a la Tarifa Social?

La Tarifa Social Federal, que representa un 55% de descuento, está destinada a sectores vulnerables y se gestiona desde la app Mi ANSES o en los Centros de Atención SUBE. Entre los beneficiarios están: