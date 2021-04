El secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se refirió lo acordado ayer en el Consejo del Salario que fijó un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil: "Estamos conformes con lo que se estableció ayer. El salario mínimo en el macrismo quedó en un cráter". Asimismo, remarcó que existe un "compromiso" para que "ningún salario" quede por debajo del índice de inflación, en el marco de las discusiones paritarias 2021.

En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente sindical resaltó: “Por supuesto que el 35% no alcanza, pero forma parte de las mejores paritarias y fue un avance. El salario mínimo define el ingreso de 900.000 beneficiarios de planes trabajar. Esto la agrega una carga que antes no tenía. Se logró que el 20% de la recomposición estén en los primeros meses".

En ese sentido, Yasky contó: "En la cláusula de revisión hubo un planteo de Funes de Rioja, que representa a los empresarios, que no implicaba ningún mecanismo indexatorio. Le contesté a Funes de Rioja que la cláusula de revisión es que nos sentamos a ver como subieron los precios y ahí vemos. Los que utilizan la cláusula gatillo todos los meses para aumentar los precios son los empresarios. Les dijimos a los empresarios que dejen de aumentar los precios. No hay paritaria que alcance si luego lo pasan a precios y pasan la aspiradora por nuestros salarios".



Asimismo, agregó: "Los empresarios proponían un 29% de aumento. Cuando un salario pierde más de 30 puntos en 4 años no se puede recuperar en uno. Lo que gana un enfermero, un médico o un estatal no alcanza para vivir. Pero no se sale de un día para el otro. Es fácil transferir el dinero de los pobres a los ricos, Macri lo demostró. Lo que se perdió con Macri no se recupera en un año y menos en pandemia".



Además, aseguró: "Los empresarios están permanentemente conspirando para que a este gobierno le vaya mal y la recuperación de los salarios se diluya. El Salario Mínimo no va a terminar por debajo de la inflación, es un compromiso del Gobierno y nosotros lo vamos a revisar en noviembre. Ningún salario va quedar por debajo de la inflación, es nuestro compromiso y el movimiento sindical lo va a garantizar".

En otro sentido, el diputado nacional dijo: "Estamos de acuerdo con que los fondos del FMI se usen para la recuperación económica y paliar los efectos de la pandemia". Y sobre la polémica por las vacunas, Yasky afirmó. "Las patentes de la vacuna se tienen que liberar. Hay países que podemos producir vacunas y no podemos por las patentes. El grupo Blackrock, de los fondos buitre, está entre los accionistas de Pfizer y Bullrich actúa como lobbista de Pfizer y pone las Malvinas en una mesa de saldo, algo oprobioso para los que murieron ahí".