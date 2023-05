Economistas critican a Rosatti por "peligroso" antecedente de intromisión en cuestiones monetarias

Diversos economistas criticaron hoy al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por lo que consideraron "una intromisión del Poder Judicial" en cuestiones de política monetaria, que puede terminar "siendo peligroso, porque es la antesala de empezar a judicializar la política".

Al exponer ayer en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham) Rosatti cuestionó la "emisión monetaria desmedida" y argumentó que esa decisión estaría vedada por la Constitución Nacional.

"Por cierto, la Constitución no dice que no corresponde emitir mucho", indicó el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, para quien lo de Rosatti fue "una apreciación que, sin una causa de por medio, no le corresponde hacer", ya que "no fue votado para ejercer el Poder Ejecutivo ni particularmente la política económica".

En declaraciones a Télam, Letcher consideró que las expresiones de Rosatti son "una interpretación que tiene una explicación política de fondo, que es el diagnóstico sobre la emisión y el déficit fiscal que la oposición identifica como los problemas principales de nuestro país".

"Cuando se hablar de no emitir o reducir el déficit se está planteando recortar todos los gastos sociales, pero no se plantea el aumento de los impuestos a los grandes empresarios, que los jueces no tributen Ganancias o todo lo que tiene que ver con el denominado gasto tributario, que representa más de 4 puntos del PBI", completó el economista heterodoxo.

A Federico Zirulnik, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), no le pareció adecuado que "el Poder Judicial en general y un juez de la Corte Suprema en particular, se entrometan en las decisiones de política económica", una postura que "va en contra de la división de poderes", estimó.

"De más está preguntarse qué autoridad tiene Rosatti para opinar tan libremente sobre el tema, termina siendo peligroso, porque es la antesala de empezar a judicializar la política económica", advirtió.

Respecto a la "emisión monetaria desmedida", Zirulnik dijo a Télam que "es el mismo discurso de siempre de los sectores más conservadores, que achacan a la emisión como la única causa de la inflación, nada nuevo".

Con similar sintonía, la economista jefa de Proyecto Económico y coordinadora de Finanzas de Soberanxs, Fernando Vallejos, cuestionó en su cuenta de Twitter que "a la Amcham, núcleo de los intereses económicos de Estados Unidos en nuestro país" haya ido Rosatti, "a 'llamar la atención' sobre el potencial rango constitucional de una particular teoría económica porque la CN (Constitución Nacional) manda defender el valor de la moneda".

"Ojo, señores, que ninguna dictadura duró para siempre. El pueblo es paciente, hasta que se agota", manifestó la economista, que tras lo cual señaló que "ya que hablamos del valor de la moneda: ¿en qué lugar ubica la CN a sus mandantes, incluso el FMI, devaluadores seriales, mancilladores pertinaces de la moneda nacional?".

