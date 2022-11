Cierre entre estable y con alzas para los granos en Rosario

Los granos cerraron entre estables y al alza en el caso de la soja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada que contó con un reducido nivel de actividades.

Las ofertas abiertas por la oleaginosa para fijaciones de mercadería, así como también la descarga disponible se ubicaron en $61.000 la tonelada, con un aumento de $ 1.000 entre jornadas.

Por el maíz con entrega disponible se ofrecieron abiertamente US$ 230 la tonelada, el mismo valor del viernes pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, para la descarga pactada en diciembre el precio fue de US$ 240 la tonelada, mientras que enero de 2023 se ubicó en US$245, con una baja de US$5 frente a la rueda previa.

Para el cereal de la próxima campaña se registraron ofertas abiertas para el tramo febrero-marzo de US$ 245; abril, US$ 240; mayo, US$ 235; junio, US$ 220; y julio, US$ 215.

Por el lado del trigo, la mercadería disponible y con entrega contractual se negoció a US$ 320 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a U$S 450 y el sorgo a US$ 220.

Con información de Télam