El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial inició actuaciones de oficio contra la empresa Clorox Argentina S.A., por sus productos de agua lavandina, conocidos comercialmente como “Ayudín”. Detectó presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, como prácticas abusivas, falta al deber de información y publicidad engañosa en productos identificados como “Ayudín, agua lavandina común. Original” y “Ayudín, agua lavandina común. Máxima Pureza”.

“La empresa no proporcionó información cierta, clara, detallada, completa y suficiente respecto del envase, componentes, propiedades, efectos y usos entre ambos productos”, detallaron desde la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios dependiente del ministerio mencionado.

Además explicaron que “las características y colores del envase y las leyendas de ambos productos resultan idénticas, como también resultan idénticos los componentes detallados en ambas etiquetas: Agua, Hipoclorito de Sodio (100%) 2,67% alcanizante”.

La página web de la empresa, ésta sostiene que la versión “Máxima Pureza” podría diferenciarse de la versión “Original” por su funcionalidad “apta para sanitización de frutas y verduras”, uso que no se encuentra informado en el etiquetado del producto, por lo que las y los consumidores no cuentan con esa información en el momento de la compra. La única diferencia visible es un pequeño logotipo con la leyenda “Multifiltrada”, propiedad que luego no se especifica en ningún otro sector de la etiqueta del producto.

La compañía Clorox no informa en ninguno de sus canales de comunicación, ni en el envase del propio producto, en qué consiste la “Máxima Pureza” del mismo, cómo incide en la eliminación de bacterias y desinfección general la propiedad de ser “Multifiltrada”, ni tampoco por qué sería especialmente apta para la sanitización de frutas y verduras, en comparación con el producto “Original”.

Es decir, no es posible determinar cómo, pese a tratarse de productos con idéntica composición de acuerdo a su etiqueta, poseen presuntamente usos diversos y podrían contar con precios diferentes.

Las autoridades provinciales consideran que, dado que los componentes, propiedades, efectos y funciones de ambos productos no se aprecian diferentes y que los envases son difíciles de diferenciar, esto podría generar confusión en las y los consumidores. Serían, esencialmente en cuanto a envase, componentes y posibles usos, el mismo producto. La empresa fue notificada y posee 5 días hábiles e improrrogables para presentar su descargo.