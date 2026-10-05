La primera reforma previsional aprobada ya genera consecuencias: qué es el "código 5001"

Los jubilados y pensionados de Entre Ríos verán cambios importantes en sus recibos de haberes a partir de septiembre, cuando se implemente una nueva modalidad de liquidación tras la reforma previsional vigente desde agosto. La diferencia clave será la aparición de los códigos 5000 y 5001 para identificar el sueldo base y los aumentos por movilidad, respectivamente.

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Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, explicó que la reforma comenzó a aplicarse proporcionalmente en los últimos 10 días de agosto, después de su promulgación el 21 de ese mes. Sin embargo, septiembre será el primer mes en que el sistema de liquidación se realizará por completo bajo la nueva normativa.

La reforma unificó la movilidad tomando como referencia el escalafón con mayor cantidad de aportantes, que actualmente corresponde al sector educativo. Esto implica que el cálculo del haber inicial para jubilaciones nuevas se basará en un período de 15 años, mientras que los trámites iniciados antes de la reforma seguirán rigiéndose por la Ley Nº 8.732.

Qué es el código 5000 y 5001 en los haberes de los jubilados en Entre Ríos

Respecto a los códigos, Bagnat aclaró que el código 5000 reflejará el sueldo base del mes en curso, que en septiembre equivaldrá al total cobrado en agosto. Por su parte, el código 5001 identificará los aumentos derivados de la movilidad que se paguen en ese mes. “Cualquier persona puede revisar el recibo de agosto y buscar el monto total cobrado. Esa cifra será la que aparecerá como sueldo de septiembre bajo el código 5000”, puntualizó.

Cuando se liquiden aumentos dentro del cronograma habitual, ambos conceptos aparecerán juntos: el código 5000 será el sueldo base y el 5001 el incremento aplicado. En el mes siguiente, la suma de ambos pasará a conformar el nuevo sueldo base bajo el código 5000, consolidando así el aumento.

En septiembre, la actualización salarial para docentes activos no se incluirá en la liquidación inicial debido a la demora en la negociación paritaria. El Gobierno provincial aplicará por decreto un aumento del 3,5% para ese sector, que luego la Caja trasladará a los jubilados beneficiarios. Este incremento se pagará el mismo día para activos y jubilados, pero aparecerá en un pago complementario bajo el código 5001.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos

Además, el jueves 1º de octubre se abonará un pago complementario con el código 1650, correspondiente a un monto no remunerativo que seguirán recibiendo los jubilados que ya tenían ese beneficio. Después de ese pago, se retomará el cronograma habitual según los montos de los haberes.

Entre Ríos define el futuro del bono para jubilados

En cuanto al bono que reciben algunos beneficiarios, el presidente de la Caja indicó que su situación está judicializada, pero mientras no haya una resolución definitiva, se seguirá pagando mediante liquidaciones complementarias. “Estamos a la espera de conocer cómo se resolverá judicialmente y, mientras tanto, se seguirá pagando normalmente”, afirmó.

En definitiva, la reforma previsional trae una estructura más clara en los recibos, con la separación visible entre sueldo base y aumentos, y un mecanismo para consolidar los haberes mes a mes. Estos cambios buscan simplificar la visualización de los haberes y garantizar transparencia en los pagos a los jubilados y pensionados entrerrianos.