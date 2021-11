El Gobierno espera que laboratorios respondan el lunes la propuesta de congelamiento de precios

El Gobierno aguarda para el lunes próximo una respuesta de los laboratorios a la propuesta de retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo, indicaron hoy fuentes oficiales.

"El lunes es el día que los laboratorios tienen para contestar" la propuesta del Gobierno, precisaron a Télam fuentes de la Secretaría de Comercio Interior.

Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa), Eduardo Franciosi, indicó a esta agencia que "la base de la propuesta del Gobierno es un acuerdo que tome como referencia los precios vigentes al 1 de noviembre último y mantenerlos estables hasta el 7 de enero próximo".

"Tenemos acordado un compás de espera hasta el lunes próximo para analizar la propuesta del Gobierno y responder", precisó Franciosi.

El martes último, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, deslizó la posibilidad de poner en marcha "algún tipo de intervención" por parte del Estado sobre los precios de los medicamentos.

"Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga", dijo Feletti.

En este marco, el Gobierno informó anoche que alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios, tras un encuentro mantenido con dirigentes de Cilfa, y de las cámaras de Especialidades Medicinales (Caeme); de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (Capgen); y de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala); de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); y de la Federación Farmacéutica (Fefara).

"En la reunión mantenida, los representantes de todas las cámaras manifestaron su voluntad de llegar a un acuerdo que permita retrotraer el precio de los fármacos en todo el país al 1 de noviembre y mantenerlos estabilizados hasta el 7 de enero", señaló la Secretaría de Comercio Interior en un comunicado.

Además, subrayó que "el objetivo del acuerdo con las cámaras del sector es mejorar el acceso de la población a los medicamentos, disminuir el gasto en los hogares, que los argentinos y argentinas puedan elegir según su conveniencia e incrementar la transparencia y la disponibilidad de información".

"Para ello también se reimpulsará la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema, dada la complejidad del sector", precisó Comercio Interior.

Con información de Télam