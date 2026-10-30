Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

El dólar oficial del Banco Nación se actualiza este viernes, 30 de octubre, con un valor de compra de $1510 y de venta de $1560, mientras que la variación registrada es de 0,00%. La cotización de la entidad bancaria se mantiene sin cambios respecto del último registro disponible, en una jornada en la que el tipo de cambio oficial conserva esos valores de referencia para la compra y la venta.