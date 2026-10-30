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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 7 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

En el mercado de contado con liqui, el CCL presenta una actualización normal este viernes, 30 de octubre: la compra se ubica en $1641.6479 y la venta en $1654.8271, con una variación de -0,14%.

Hace 22 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se negocia este viernes, 30 de octubre, con un valor de compra de $1563.85 y de venta de $1564.79, mientras que registra una variación de -0,50%; en tanto, el mercado de bonos acompaña la actualización normal de la rueda con estos valores de referencia para el MEP.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

El dólar oficial del Banco Nación se actualiza este viernes, 30 de octubre, con un valor de compra de $1510 y de venta de $1560, mientras que la variación registrada es de 0,00%. La cotización de la entidad bancaria se mantiene sin cambios respecto del último registro disponible, en una jornada en la que el tipo de cambio oficial conserva esos valores de referencia para la compra y la venta.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 30 de octubre

Este viernes, 30 de octubre, el dólar Blue se mantiene en el mercado informal con una cotización de compra de $1545 y de venta de $1565, mientras que la variación registra 0,00% respecto de la referencia previa.
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