El dólar barato de Milei volvió al nivel previo a la corrida cambiaria de 2018

El peso está tan caro en dólares como en abril de 2017, meses antes de la corrida cambiaria de 2018. Así lo advirtió un informe de la consultora Altum Research, según el cual el tipo de cambio real multilateral está en la zona de los 83 puntos. Para la consultora, el dólar mayorista debería ubicarse entre $ 1.650 y $ 1.750, lo cual marca un atraso cambiario de alrededor del 10%.

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El estudio, titulado "La frazada corta", advierte que el nivel del tipo de cambio por sí solo no alcanza para explicar el riesgo. La diferencia con 2017 está en los dólares que entran y salen de la economía. El principal peligro está en cómo se corrija ese atraso.

El peso, en el nivel de la antesala de 2018

El índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM) del BCRA mide cuán caro o barato es el país frente a sus socios comerciales. Cerró 2025 en 94,3 puntos y, según la estimación de Altum, cayó más de 10% en el año hasta la zona de 83. La caída se dio aunque el dólar nominal marcó récords.

En abril de 2017 el índice estaba en 83,5 puntos. Un año después, el dólar pasó de $ 20 a $ 40 y el país firmó el mayor acuerdo de su historia con el FMI. El nivel actual se ubica, además, 35% por debajo del promedio de 23 años, que es de 120,8 puntos.

La semana pasada se sumó un factor externo. Según el informe, el real brasileño cayó 10% en un día tras la reelección de Lula da Silva. Como Brasil pesa el 28% del índice, esa caída abarató los productos brasileños frente a los argentinos y encareció todavía más al peso, sin ninguna medida local.

Por qué no es igual a 2017

El informe marca una diferencia clave. En 2017, el peso caro se sostenía con deuda externa récord. Hoy lo sostienen la energía y el agro:

El BCRA compró U$S 15.820 millones en 2026, U$S 1.252 millones de ellos en octubre, con una racha de 19 ruedas seguidas de compras.

Las reservas brutas llegan a U$S 50.481 millones.

El petróleo crudo se convirtió este año en el primer producto de exportación del país.

Según Altum, el dólar barato no frena las exportaciones. Lo exportado creció 24% frente a 2023 aunque el peso se encareció 17%, porque la soja depende del clima y el crudo de la geología. El problema está en que ese dólar barato también impulsa el gasto en importaciones, viajes y ahorro en moneda extranjera.

Cuánto debería valer el dólar

La consultora comparó distintas referencias para el dólar mayorista:

El informe aclaró que el promedio histórico está inflado por los años en que el país quedó muy barato en dólares, después de las crisis de 2002 y 2019. Por eso no lo toma como referencia de equilibrio. La consultora sostiene además que el superávit energético de Vaca Muerta permite tener un peso más caro que en el pasado, aunque no tanto como el actual.

"El atraso existe y mide entre 7 y 14%, ni el 35% del promedio ni el cero del discurso", concluyó el reporte.

La alerta: cómo se corrige el atraso del dólar

El dato más preocupante del informe tiene que ver con lo que pasó en el pasado. En 23 años, seis de las nueve caídas de la actividad ocurrieron con el tipo de cambio real alto, es decir, después de devaluar. Según Altum, las recesiones las provocan las correcciones desordenadas del dólar barato, no el dólar barato en sí.

Para el resto de 2026, la consultora espera que el esquema cambiario se mantenga, con el mayorista entre $ 1.540 y $ 1.600 al 30 de diciembre. Durante 2027 prevé una corrección gradual, sin un salto brusco.

El carry trade: cuánta plata podría salir

El informe también mide cuántos pesos tienen los inversores extranjeros que apuestan a ganar con la tasa (lo que se conoce como carry trade):

Cierre de 2025: más de U$S 3.700 millones, según el BCRA.

Hoy: entre U$S 4.500 y U$S 5.500 millones, según la estimación de Altum.

2017: U$S 30.700 millones, unas ocho veces más que ahora.

Si toda esa posición se desarmara en un trimestre, la demanda de dólares equivaldría al 11% de las reservas brutas. Para la consultora, eso generaría tensión pero no una crisis. El mayor riesgo está en el ahorro en dólares de los argentinos: "los extranjeros abren la puerta y los locales la atraviesan".