Dólar oficial: cuál es el techo de la banda en noviembre 2026 y hasta cuánto puede aumentar

El dólar oficial tendrá un nuevo techo de la banda cambiaria en noviembre de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 1,9% en septiembre. Con este dato, el límite superior del esquema llegará a $1.989,12 hacia fin de mes, a menos de $11 de los $2.000.

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La actualización responde al mecanismo vigente desde enero de 2026, que establece que las bandas cambiarias se ajustan de acuerdo con la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre determina el desplazamiento de los límites durante noviembre.

Sin embargo, el techo de la banda no representa una proyección de la cotización del dólar. Se trata del límite superior del esquema cambiario, mientras que las expectativas de los analistas relevados por el Banco Central anticipan un tipo de cambio mayorista considerablemente más bajo para el cierre del año.

Dólar oficial: cuál será el techo de la banda en noviembre 2026

Con la inflación de septiembre del 1,9%, el límite superior de la banda cambiaria avanzará hasta $1.989,12 al cierre de noviembre, lo que implica un incremento de aproximadamente $38 respecto del nivel previsto para fines de octubre.

En paralelo, el piso de la banda descenderá hasta $698,44, ampliando el rango dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial. Los valores previstos para el cierre de cada mes son los siguientes:

Mes Techo de la banda cambiaria Octubre de 2026 $1.950,97 Noviembre de 2026 $1.989,12 Diciembre de 2026 Cerca de $2.021 (estimado)

El valor de diciembre todavía no está confirmado, ya que dependerá del dato de inflación de octubre. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un IPC del 1,6% para ese mes. Si se cumple esa estimación, el techo de la banda podría superar los $2.000 durante diciembre.

Banda cambiaria: a cuánto puede subir el dólar

Cómo se actualizan las bandas del dólar oficial

Hasta diciembre de 2025, el esquema cambiario contemplaba un ajuste fijo del 1% mensual: el techo aumentaba a ese ritmo y el piso descendía en la misma proporción. Sin embargo, desde enero de 2026 el mecanismo fue reemplazado por una actualización variable, vinculada con la inflación y aplicada con dos meses de rezago. Por ese motivo, el IPC de agosto, que fue del 1,7%, determina la evolución de las bandas durante octubre, mientras que la inflación de septiembre, del 1,9%, se utiliza para noviembre.

La actualización se distribuye gradualmente a lo largo de cada mes. Esto significa que el techo no aumenta de manera inmediata hasta $1.989,12 el 1° de noviembre, sino que alcanza ese valor al finalizar el período.

A cuánto llegará el dólar oficial en noviembre y diciembre, según el mercado

Aunque el techo de la banda se acercará a los $2.000, las proyecciones de la city anticipan que el dólar mayorista se mantendrá considerablemente por debajo de ese límite. De acuerdo con el REM de septiembre, la mediana de los analistas espera las siguientes cotizaciones:

Mes Dólar mayorista proyectado Octubre de 2026 $1.545 Noviembre de 2026 $1.580 Diciembre de 2026 $1.614 Enero de 2027 $1.644 Febrero de 2027 $1.672 Marzo de 2027 $1.704

La previsión para diciembre de 2026 se redujo $15,30 respecto del relevamiento anterior. Entre los diez participantes con mejor desempeño histórico en sus estimaciones, conocidos como el Top 10, el pronóstico fue incluso menor, de $1.602.

De esta manera, el mercado espera que el dólar mayorista cierre noviembre en torno a $1.580, aproximadamente $409 por debajo del techo de la banda previsto para ese mes. Para diciembre, si se cumplen tanto la inflación proyectada como las expectativas cambiarias, el dólar mayorista finalizaría el año unos $407 por debajo del límite superior estimado. Esto implica que, desde los $1.614 previstos por el REM para diciembre, el tipo de cambio debería aumentar alrededor de un 25,2% para alcanzar el techo calculado para ese mes.

Banda cambiaria: cuánto puede subir el dólar

Dólar oficial: qué espera la city para 2027

Si bien las expectativas cambiarias para el cierre de 2026 se moderaron, los analistas anticipan una mayor presión sobre el dólar durante 2027, año en el que se celebrarán las elecciones presidenciales.

El REM elevó su proyección del tipo de cambio para los próximos 12 meses hasta $1.945, lo que representa una variación esperada del 28,5%, frente al 22,9% previsto en el relevamiento anterior.

Para ese mismo período, los participantes estiman una inflación acumulada del 21,1%. Por lo tanto, esperan que el dólar aumente 7,4 puntos porcentuales más que los precios. En cuanto al cierre de 2027, la mediana de las proyecciones ubica al dólar mayorista en $2.009, por encima de los $1.847,60 contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027.

Para diciembre de 2026, en cambio, las expectativas del mercado se mantienen relativamente alineadas con la previsión oficial: el REM proyecta $1.614, frente a los $1.600 incluidos en el Presupuesto. El relevamiento del Banco Central se realizó entre el 28 y el 30 de septiembre, con la participación de 44 consultoras, centros de investigación y entidades financieras.