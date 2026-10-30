Los argentinos presionan a Caputo y compraron U$S 3.400 millones en septiembre, segundo récord del año

Las personas compraron U$S 3.410 millones en septiembre, según el informe del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central (BCRA). El número es apenas más alto que el de agosto, cuando las compras sumaron U$S 3.366 millones, y se ubicó por debajo del pico de julio, que llegó a U$S 4.124 millones por el aguinaldo y las vacaciones de invierno.

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La mayor parte fue para compra de billetes, por U$S 2.471 millones netos. Además, se usaron U$S 668 millones para pagar servicios y otros gastos, como consumos con tarjeta en el exterior, y U$S 426 millones se transfirieron al exterior sin un destino específico.

Cuántos argentinos compraron dólares

En septiembre, 1,6 millones de personas compraron billetes. En promedio, cada una compró unos U$S 1.800. A la vez, unas 758.000 personas vendieron dólares por U$S 425 millones. En agosto, los compradores habían sido 1,7 millones.

Cuánto llevan comprado en 2026

El BCRA mide la compra de dólares para ahorro con la formación de activos externos del sector privado: la compra neta de billetes y las transferencias al exterior sin un destino específico, de personas y empresas. En septiembre, ese número fue de U$S 2.538 millones.

Hasta agosto, el acumulado del año era de U$S 18.778 millones. Con el dato de septiembre, entre enero y septiembre la compra de dólares para ahorro llega a unos U$S 21.300 millones, un promedio de más de U$S 2.300 millones por mes.

Más dólares que los del agro

En septiembre, las personas compraron más dólares que los que vendió el sector "Oleaginosas y Cereales", el que más dólares aporta al mercado: U$S 3.313 millones. También compraron siete veces más que el BCRA, que adquirió U$S 474 millones en el mes.

Adónde fueron los dólares

El BCRA calcula que la salida neta de billetes y divisas de septiembre fue de unos U$S 2.400 millones y que se repartió en tres partes iguales:

U$S 800 millones se usaron para pagar consumos con tarjeta, como viajes y servicios digitales.

U$S 800 millones quedaron depositados en bancos del país.

U$S 800 millones quedaron fuera del sistema: guardados en efectivo o en cuentas del exterior.

Esto coincide con la suba de los depósitos privados en dólares, que crecieron U$S 1.023 millones en septiembre y llegaron a U$S 41.910 millones, el mejor mes del año.

Las reservas cayeron

Las reservas internacionales cayeron U$S 2.167 millones en septiembre y cerraron en U$S 46.092 millones. La baja se explica sobre todo por los pagos de capital al FMI (U$S 794 millones) y a otros organismos internacionales (U$S 808 millones), y por la caída del valor en dólares de los activos de las reservas (U$S 525 millones).

El turismo también pesó. La cuenta "Viajes y pasajes" tuvo un saldo negativo de U$S 596 millones: los argentinos gastaron unos U$S 948 millones en el exterior y los turistas extranjeros dejaron U$S 352 millones.