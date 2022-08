El precio del petróleo cayó alrededor de 2% en EE.UU pero cerró la semana con saldo positivo

El precio del barril de petróleo cayó hoy alrededor de 2% en Nueva York, golpeado por la incertidumbre acerca de la interrupción del suministro en el Golfo de México y por una mayor perspectiva de recesión en Estados Unidos que plantea interrogantes sobre la demanda futura, pero terminó la semana con saldo positivo.

Puntualmente, el barril de la variedad West Texas Intermediate (WTI) cedió hoy 2,4% (US$ 2,25) y se pactó a US$ 92,09, mientras que el tipo Brent decreció 1,5% (US$ 1,45) hasta los US$ 98,15.

Ambos contratos habían ganado ayer cerca del 2%, y culminaron una semana con saldo positivo. El WTI subió un 3,5% en la segunda semana de agosto, en tanto que el Brent acumuló ganancias del 3,4% y revirtió parcialmente el desplome del 14% de la semana anterior.

Las incertidumbres acerca de la producción en las plataformas petroleras en el Golfo de México responden a un daño en una pieza de un oleoducto que hicieron detener el proceso productivo en tres plataformas de aguas profundas de la región, que tienen una capacidad para extraer hasta 410.000 barriles diarios.

Sin embargo, se espera que el problema sea solucionado a la brevedad y la actividad se normalice.

Por otro lado, los resultados de hoy también se vieron influenciados por las opiniones sobre la demanda de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Al respecto, se planteó una desaceleración de la demanda pero sin una tendencia definida y algunas dudas por el lado de la oferta.

Con información de Télam