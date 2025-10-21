Escala salarial de empleadas domésticas en octubre 2025: cuánto cobran

Empleadas domésticas.

Las trabajadoras del servicio doméstico mantendrán en octubre los mismos sueldos básicos que en septiembre, ya que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) aún no convocó una nueva reunión paritaria.

El último incremento se aplicó a través de la Resolución 1/2025, que dispuso una suba total del 6,5% distribuida entre junio y septiembre, además del pago de tres bonos no remunerativos que dejaron de abonarse desde este mes. Con la finalización de esos refuerzos, los ingresos mensuales se reducen en términos reales, ya que desde octubre las trabajadoras perciben únicamente el salario básico sin adicionales extraordinarios.

Salarios empleadas domésticas.

Último acuerdo paritario del sector

El acuerdo salarial más reciente se cerró en septiembre e incluyó:

3,5% de aumento sobre los sueldos de enero, aplicado hasta junio.

1% adicional en julio, otro 1% en agosto y un último 1% en septiembre .

Tres bonos no remunerativos, de entre $4.000 y $10.000, según la carga horaria y modalidad de trabajo.

A partir de octubre no se aplica ningún bono ni suba adicional, por lo que los sueldos permanecen sin cambios hasta que la CNTCP convoque una nueva negociación.

Empleadas domésticas: escala salarial vigente en octubre 2025

Los valores establecidos por la CNTCP y la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) se mantienen iguales a los de septiembre.

Supervisores

Con retiro: $3.683,21 por hora o $459.471,73 mensuales.

Sin retiro: $4.034,05 por hora o $511.800,22 mensuales.

Personal para tareas específicas (cocineros, jardineros, choferes, etc.)

Con retiro: $3.487 por hora o $426.875,19 mensuales.

Sin retiro: $3.822,91 por hora o $475.184,56 mensuales.

Caseros

$3.293,99 por hora o $416.485,63 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.293,99 por hora o $416.485,63 mensuales.

Sin retiro: $3.683,21 por hora o $464.129,59 mensuales.

Personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento)

Con retiro: $3.052,99 por hora o $374.541,36 mensuales.

Sin retiro: $3.293,99 por hora o $416.485,63 mensuales.

Estos montos corresponden a jornadas de 24 horas semanales o más con un mismo empleador. Para quienes trabajan menos horas, el pago debe calcularse en forma proporcional.

Cuánto cobran las empleadas domésticas.

Además de los montos mínimos, las empleadas domésticas tienen derecho a:

Adicional por antigüedad: 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario básico de la categoría.

Adicional por zona desfavorable: 30% extra para quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Ambos adicionales deben incluirse todos los meses en el recibo de sueldo, junto con los aportes y contribuciones correspondientes.