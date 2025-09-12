Cuánto cobran los supervisores en septiembre de 2025: el salario que ganan

Empleadas domésticas: salario actualizado

En septiembre de 2025, los supervisores —la categoría más alta dentro del régimen de casas particulares— reciben un incremento salarial del 1% sobre los valores vigentes y además un bono no remunerativo. Estos montos surgen del acuerdo paritario más reciente del sector, que, aunque aún no fue homologado por el Gobierno, funciona como referencia para la liquidación de sueldos.

Para quienes trabajan por hora, el valor mínimo a pagar es el siguiente:

Por hora con retiro: $3683,21

Por hora sin retiro: $4034,05

Estos importes corresponden a empleados que cumplen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

En el caso de quienes están contratados de manera mensual y cumplen 24 horas o más por semana, el salario mínimo es:

Mensual con retiro: $459.471,73

Mensual sin retiro: $511.800,22

Estos montos son exclusivamente por el salario básico. El empleador debe adicionar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social que correspondan.

Además del aumento, los supervisores reciben un pago extra no remunerativo que se abona por única vez en julio, agosto y septiembre. El monto depende de la carga horaria semanal:

0 a 12 horas semanales: $4000

12 a 16 horas semanales: $6000

Más de 16 horas semanales (y para personal sin retiro): $9500

Obligación de registrar al trabajador

Los empleadores deben inscribir a sus empleados en el Registro de Casas Particulares (ARCA), independientemente de la cantidad de horas trabajadas. El trámite se puede hacer online, cargando datos personales, domicilio, tipo de trabajo, horas semanales y remuneración, y confirmando la información antes de finalizar.

