Los pasivos remunerados del Banco Central se dispararon esta semana para alcanzar el récord de 6 billones de pesos desde que la administración del presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el titular de la entidad, Santiago Bausili cambiaron el año pasado la política monetaria con la idea de terminar con ese mecanismo de esterilización al que adjudicaban la persistencia del proceso inflacionario.

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La administración de Milei primero intentó transferir al Tesoro el pago de esos intereses y luego directamente eliminó el rol del Banco Central como regulador de la liquidez del sistema, en la traumática decisión de eliminar las LEFI que generó la inestabilidad monetaria, cambiaria y financiera de mitad del año pasado que necesitó finalmente el salvataje del Tesoro de Estados Unidos para frenar la corrida cambiaria.

Aún cuando Milei cree que no existe más, probablemente engañado por Caputo y Bausili, el BCRA nunca dejó de administrar la liquidez a través de la rueda REPO para esconder el costo cuasifiscal con estadísticas opacas.

Los pasivos remunerados generan un costo para el Banco Central de 3.300 millones de pesos diarios, que se capitalizan e incrementan los intereses cada día.

El Banco Central compró este año 16.377 millones de dólares en el mercado de cambio pero menos de la mitad, apenas 40,9%, quedaron como incremento neto de las reservas internacionales que desde el primero de enero aumentaron solo 5.088 millones de pesos. Parte de los dólares se los llevan como Formación de Activos Externos las personas humanas, que en octubre según el último dato disponible compraron 3.332 millones y en el año 31.258 millones de dólares.

Además, la entidad bancaria máxima emitir pesos para la compra de divisas, que en el diseño original del plan de acumulación de reservas iban a ser necesarios para monetizar la economía que iba a demandar mayor liquidez en un contexto de crecimiento económico.

En el primer trimestre de 2026, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) reflejó que la economía tuvo un desempeño irregular: arrancó en alza en enero, retrocedió en febrero y repuntó con fuerza en marzo, alcanzando un pico de actividad y una variación interanual del 2,4% en el trimestre.

Después de ese arranque llegaron dos trimestres consecutivos de caída de actividad para consolidar una recesión que fue definida como “técnica” por cumplir con la regla de dos trimestres de caída “generalizada” porque afectan a dos de cada tres sectores económicos y “profunda” porque está acompañada de una pérdida de ingresos de la sociedad reflejadas en pisos históricos de consumo.

Acompañando ese proceso recesivo los créditos a las familias, las empresas alcanzaron entre mayo y junio pasado el punto más alto de mora en más de dos décadas trepando al 12,8% en mayo y tocando un máximo del 12,9% en julio de 2026 (con picos de 16,7% en préstamos personales y 12,8% en tarjetas de crédito), según los reportes del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ese contexto de caída de actividad con estrés del crédito bancario generó que toda la emisión de unos 25 billones de pesos queden dando vueltas en la economía.

La Secretaría de Finanzas en la licitación de deuda del Tesoro logró solo en noviembre un financiamiento neto, es decir colocación de nueva deuda por encima del vencimiento, de unos 10 billones de pesos y a lo largo del año captó unos 50 billones de pesos. En la última licitación, el Tesoro absorbió 1,24 billones de pesos por encima del vencimiento que reducirán la liquidez del sistema el próximo lunes cuando se haga la liquidación de la operación, por lo que se espera que bajen en esa dimensión los encajes remunerados del BCRA.

Los bancos, de todas maneras, mantienen una política de alta liquidez en previsión del retiro de fondos de ahorristas individuales y fondos de inversión si se mantiene la tensión financiera de las últimas semanas y se profundiza el proceso de dolarización de la economía.

Ese exceso de liquidez se maneja a través de la rueda REPO, por lo que el BCRA seguramente mantendrá una alta participación y los pasivos remunerados seguirán generando emisión monetaria y déficit cuasifiscal.