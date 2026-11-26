Las entidades financieras pidieron que el Banco Central les envíe unos 200 millones de dólares en billetes esta semana para responder a la creciente demanda de los ahorristas que concurren a retirar el efectivo por las cajas de las sucursales o las terminales de autoservicio.

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La demanda se aceleró con el correr de la semana y solo este viernes el BCRA deberá girar a las entidades unos 80 millones de dólares, que se suman a 30 millones entregados este miércoles y 70 millones entregados el martes, después del largo fin de semana.

En forma paralela, la disponibilidad de billetes en las entidades cayó 449 millones de dólares a lo largo de noviembre que si bien puede ser explicado por otras operaciones financieras, como exportación para aplicar depósitos a préstamos a empresas, la tendencia a pedir efectivo al BCRA parece marcar que el origen está en el retiro de depósitos.

Esa aceleración en el retiro de efectivo se registró mientras comenzaron a circular por la City porteña distintas versiones sobre límites o restricciones de algunas entidades financieras a la compra de divisas por parte de los ahorristas o a la posibilidad de que la administración de Javier Milei el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, extiendan el cepo otra vez a las personas humanas.

En algunas entidades se pide a los clientes demostrar la capacidad de ahorro para justificar el origen de los pesos que se utilizan para la compra de divisas, una forma de poner límites a la compra diaria y mensual que habría sido pedida informalmente por el equipo económico.

Parte de las versiones estuvieron asociadas a la aprobación definitiva en el Congreso de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que facilita a la entidad poner como activos embargables a las reservas internacionales, incluidas la parte correspondiente a los depósitos de los ahorristas, como garantía de créditos.

El nuevo artículo 33 de la CO del BCRA dispone que los bienes que integran las reservas son inembargables pero habilita al Banco Central a mantener una parte de sus activos externos en depósitos, oro, activos financieros líquidos o papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o moneda extranjera “pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”.

Esta cláusula faculta a la autoridad monetaria a ofrecer oro, divisas o títulos externos como respaldo colateral para obtener líneas de liquidez, financiamiento con bancos internacionales u organismos multilaterales, y acuerdos de recompra (REPO) como el vigente por 6.000 millones de dólares que la semana pasada tuvo que cancelar en parte con efectivo por la pérdida de valor de los bonos entregados originalmente en garantía.

En oportunidad de aprobarse el proyecto en Diputados, la diputada Marcela Pagano advirtió que “estoy muy preocupada por la gente que tiene depósitos en los bancos. En el Congreso votaron que el Gobierno pueda agarrar los depósitos de la gente y usarlos como garantía de préstamos”.

Este jueves también se conoció el informe final de la Auditoría General de la Nación sobre el destino del oro de las reservas que el Banco Central sacó subrepticiamente del país y se negó a revelar la ubicación.

Entre junio y agosto de 2024, el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS), y refundió 115 lingotes bajo estándares de «buena entrega» lo que cambió la naturaleza del activo, informó en un comunicado

“El BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de «oro no asignado»”, destacó la AGN, por lo que ahora puede ser entregado como garantía por ejemplo del REPO vigente.

El Gobierno necesita conseguir unos 5.000 millones de dólares para hacer frente a los vencimientos en divisas de lo que resta del año hasta el 9 de enero, lo que aceleró la especulación sobre la urgencia de aprobar la Carta Orgánica que permitirá endeudar al Banco Central sin ningún control republicano, ni del Poder Ejecutivo ni del Congreso y sin la mínima justificación.

Mientras, la dolarización de carteras siguió a un ritmo alto este jueves pese al feriado en Estados Unidos que limita la posibilidad de operar en el mercado de Wall Street.

El volumen total operado alcanzó los 722 millones de dólares que se concentró básicamente en negocios en el MEP por 614 millones de dólares, donde cerró la 1.663 pesos, y 108 millones en el CCL con liquidación para mañana viernes donde operó a 1.834 pesos asumiendo un día más de tasa de interés para su liquidación. El 60% de estas operaciones se concretaron a través de compra y venta del Bonar AL30, el que utiliza el BCRA para intervenir en los precios.