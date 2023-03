Paritarias 2023: Paro por tiempo indeterminado a acopiadores por conflicto salarial

La medida de fuerza se iniciará en la medianoche de este jueves, según se anunció a través de un comunicado.

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) anunció un paro nacional por tiempo indeterminado, debido a los desacuerdos en torno a las paritarias del sector. La medida de fuerza se iniciará esta medianoche de jueves, según se explicó a través de un comunicado, ya que agotadas las negociaciones "el gremio, de forma legítima, toma medidas de acción directa".

"Paramos en todos los Acopios y Cooperativas del país, luego de tres meses y quince reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Nación, con dilaciones y ausencia de voluntad a nuestros justos reclamos por parte de la patronal Federación de Acopiadores y Coninagro", señaló la nota de URGARA. En ese sentido, los trabajadores remarcaron: "Solicitamos la revisión oportunamente pautada de la paritaria, a fin de subsanar el grave deterioro que sufren los salarios de nuestros representados ante la continua y grave espiral inflacionaria que los ha destruido".

"El ofrecimiento empresario pretende una mínima recomposición escalonada sobre la base de salarios fijados hace casi un año atrás y que equivale a cuatro bolsas de maíz, ofendiendo la dignidad de sus trabajadores y sus menguados ingresos", agregaron. Además, URGARA sostuvo que los empresarios "con total desaprensión, se niegan a fijar con pautas serias el Bono Extraordinario Anual que tendríamos que haber percibido en el mes de diciembre de 2022 ofreciendo sumas en cuotas a partir del mes de abril totalmente irrisorias y sin fundamento".

"No tienen excusas. Basta de ajustar con los trabajadores. No pedimos nada que no nos corresponda", concluye el comunicado. Urgara argumentó que durante los encuentros previos existieron “dilataciones y ausencias de voluntad a los reclamos por parte de la patronal Federación de Acopiadores y Coninagro”.

“El ofrecimiento empresario pretende una mínima recomposición escalonada sobre la base de salarios fijados desde hace casi un año atrás y que equivale a 4 bolsas de maíz ofendiendo la dignidad de sus trabajadores y sus menguados ingresos”, alegó el gremio en su descargo al momento de anunciar la medida de fuerza. Pese a que el paro comenzó este 30 de marzo a las 00 horas, el conflicto no es algo reciente. De hecho, Acopiadores se refirió a los reclamos sindicales hace unas semanas a través de un comunicado que compartió en su cuenta de Twitter.

La Federación tomó a las demandas del gremio como “excusas para implementar una medida de fuerza” y aseguró que están basadas en “falacias”. Por esto mismo, procedió a aclarar algunas cuestiones sobre por qué no se alcanzó un acuerdo. El principal motivo fue “el no pago de un ‘bono consolidado’ de 104.000 pesos”, mientras que el segundo fue la negativa de la patronal a aplicar una “cláusula gatillo” de la Paritaria 21/22, algo que está previsto “exclusivamente cuando la inflación aumenta más que el incremento salarial otorgado”.

Con respecto al primer motivo, Acopiadores recordó que en 2020 se pagó un bono de más de 10 mil pesos, esto se volvió a implementar en 2021 con un monto de 32 mil pesos, al que se le sumó un bono “excepcional” de 20 mil. “En estas paritarias el acopio ofertó un bono anual de $64.000, que toma el aumento del costo de vida sobre los $32.000 de 2021″, mencionaron.

De esta manera, explicaron que URGARA “pretende incorporar el Bono Covid de manera permanente y sumarlo a los cálculos anuales de negociaciones, pidiendo un Bono Anual de 104 mil pesos”. El gremio, por su parte, reiteró que la patronal “se niega a fijar con pautas serias el Bono Extraordinario Anual que se tendría que haber percibido en el mes de diciembre de 2022, ofreciendo sumas en cuotas a partir del mes de abril, totalmente irrisorias y sin fundamento”.

Acopiadores en su momento indicó que “antes el premio adicional anual era una decisión exclusiva de la empresa” para los trabajadores que considerara y planteó: “En los últimos años parece haberse convertido en una obligación exigible por el sindicato y que debe ajustarse de la forma que ellos pretendan”. En relación con los salarios, la Federación aseguró que Urgara “falta a la verdad”, ya que argumentó que “en todos los encuentros paritarios se demostró que la escala salarial hasta la fecha está por encima de la inflación acumulada para el mismo período”.