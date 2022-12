Costa valoró la ronda de negocios en la provincia de Buenos Aires

El ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, destacó hoy la ronda de negocios que impulsó el gobierno provincial y que "permitió que más de tres mil empresas desarrollen 13 mil encuentros entre asociaciones y pymes para colocar sus productos”.

"El 2022 fue un año muy bueno y nos da fuerzas para continuar el próximo con esta herramienta productiva”, aseveró el funcionario provincial al encabezar la última ronda de negocios del año que se realizó en el Teatro Argentino de La Plata.

En el marco de la recuperación productiva, las rondas de negocios buscan promover la interacción entre pymes industriales y comerciales y grandes empresas.

Se apeló a "generar intercambios virtuosos entre las empresas de un municipio y su área de influencia, impulsando vinculaciones de negocios que prioricen la eficiencia logística".

Este año se realizaron en total 23 rondas de negocios en distintos municipios de la Provincia, y hoy se cerró el año de este programa con la ronda número 24.

En ese marco, Costa valoró el rol del Estado y precisó que son “falsas la teorías que si el Estado se retira, el mercado y el privado deciden todo, es el mejor mundo posible. Cada vez que sucedió esto, el mercado se achicó y lo vimos en la Provincia”.

"Con la recuperación del Estado que permite desarrollo, producción y trabajo, nos lleva a la conclusión que no hay que discutir la presencia del Estado. No hay que comerse el verso que si el estado no existe vamos a estar mejor", acotó

"La conclusión es que sobrecumplimos con esta herramienta de desarrollo de negocios porque pudimos lograr que las empresas puedan competir mejor", aseveró.

Con información de Télam