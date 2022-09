Mujeres empresarias realizaron gira por Italia y firmaron acuerdos de exportación

Empresarias nacionales organizadas en el Women Economic Forum, Capítulo Argentino, desarrollaron durante toda la semana pasada una serie de encuentros bilaterales con empresas de Roma y Milán donde firmaron acuerdos de exportación.

En un comunicado, las representantes de las provincias de Entre Ríos, Chaco y La Pampa indicaron que firmaron "acuerdos de exportación de alimentos, biocombustibles, genética bovina, tratamiento de aguas, turismo, servicios aplicados al mantenimiento de los procesos industriales y moda urbana".

La primera misión comercial integrada únicamente por mujeres empresarias argentinas logró acuerdos y entendimientos para abrir una nueva puerta a las exportaciones nacionales hacia Italia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más de 40 empresarias organizadas por el Women Economic Forum, Capítulo Argentino (WEF – Argentina) y con representantes del gobierno nacional, gobiernos provinciales y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mantuvieron alrededor de 50 reuniones de negocios en los más diversos rubros con empresarias italianas interesadas en productos y servicios argentinos.

Según destacó la directora de WEF – Argentina, Lina Anllo, "las reuniones tuvieron resultados concretos en cuanto a posibilidades de negocios. Se han cerrado acuerdos comerciales con una gran potencialidad exportadora en rubros de alimentos como arroz, miel, nueces, te, yerba mate. Además de en rubros como carbón vegetal, abejas reinas, turismo, tecnología y servicios profesionales aplicados a ciudades y gobiernos. Incluso, se abrieron posibilidades de comercio bilateral en el novedoso sector del cripto arte".

Las instituciones argentinas e italianas involucradas en la organización de esta misión comercial fueron el Gobierno de Entre Ríos, que estuvo representado por su vicegobernadora Laura Stratta; la Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; la Embajada Argentina en Roma y el Consulado General y Centro de Promoción en Milán.

La vicegobernadora Stratta presentó la oferta de productos y servicios de su provincia de Entre Ríos. También hicieron lo propio empresarias de Chaco y La Pampa. Las tres provincias mostraron un fuerte potencial de intercambio comercial con Italia por las características de sus productos regionales que encuentras oportunidades en el mercado italiano.

Una de las empresarias que participó fue Sofía Calzetti, actual pareja del exjugador de la selección nacional Sergio "Kun" Agüero, que con tal solo 25 años llevó a Italia su empresa Zettia. Se trata de una marca joven de activewear. Tanto en Roma como en Milán, tuvo reuniones con contrapartes italianas, fue recibida por Bulgary y se hizo presente en varias Ferias de diseño de indumentaria en Milán, donde además, comenzó la Semana de la Moda.

"Esta misión ha sido una gran oportunidad para mí. Ser parte del Women Economic Forum a los 25 años implicó un gran desafío y responsabilidad. Sobre todo, porque me da la posibilidad de mostrarles a otras mujeres jóvenes que cuando construimos en comunidad y colaboramos las unas con las otras, todo se potencia. A la vez, pude aprender de otras mujeres con más trayectoria y experiencia que yo. Me llevo no solo oportunidades de negocios, sino mucho aprendizaje y nuevos vínculos para seguir creciendo", remarcó Calzetti.

Con información de Télam