ARCA: por estos motivos te pueden embargar las billeteras virtuales en septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó que las cuentas digitales y las billeteras virtuales forman parte del universo de activos que pueden ser identificados y alcanzados por un embargo cuando existe una ejecución fiscal, por lo que mover el dinero desde un banco hacia una plataforma de pagos no garantiza que quede protegido.

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La posibilidad alcanza a las cuentas que funcionan con CVU, utilizadas por las billeteras y otros Proveedores de Servicios de Pago (PSP). Estos operadores se encuentran alcanzados por regímenes de información que permiten a la ex AFIP conocer la existencia de fondos y otros movimientos.

Por qué ARCA puede embargar una billetera virtual

Pero hay un punto clave: ARCA no puede retirar el dinero directamente de una billetera. Para que los fondos sean bloqueados debe existir una medida cautelar autorizada por la Justicia dentro de una ejecución fiscal.

El procedimiento comienza cuando el organismo reclama judicialmente una deuda y solicita medidas para garantizar su cobro. Si el juez dispone el embargo, la orden se comunica a través del Banco Central a las entidades que correspondan. Allí quedan incluidos tanto los bancos tradicionales como los PSP y las plataformas que administran cuentas con CVU.

La entidad que recibe la orden debe inmovilizar el dinero hasta cubrir el importe determinado. De esta manera, para el contribuyente la consecuencia puede ser similar a la de un embargo sobre una cuenta bancaria. El uso cada vez más extendido de medios de pago digitales hizo que las billeteras pasaran a formar parte de los mecanismos de identificación de activos utilizados en los procesos de cobro.

El antecedente se remonta a 2021, cuando la entonces AFIP incorporó las cuentas digitales a los mecanismos utilizados para avanzar sobre bienes de contribuyentes con obligaciones fiscales pendientes. Por eso, una transferencia desde una cuenta bancaria hacia una billetera virtual no modifica por sí sola la posibilidad de que esos fondos sean alcanzados. Si permanecen dentro del sistema financiero argentino y existe una orden judicial, la plataforma deberá cumplirla.

Un dato importante es que no todos los fondos tienen necesariamente el mismo tratamiento. Cuando una cuenta recibe haberes salariales, deben contemplarse las protecciones establecidas por la legislación laboral sobre los ingresos de los trabajadores. Los límites de inembargabilidad aplicables a los salarios también deben ser considerados cuando el dinero se encuentra depositado en una cuenta digital, de forma similar a lo que ocurre con una cuenta bancaria.

El escenario cambia si los fondos se encuentran en una plataforma radicada fuera de la Argentina. En ese caso, ejecutar una medida judicial puede ser más complejo debido a que intervienen una entidad y una jurisdicción extranjera.