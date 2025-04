¿Qué pasa si soy monotributista en 2025 y no trabajo?

Qué pasa si estoy registrada en ARCA y no facturo.

El Monotributo fue creado por la AFIP como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Permite pagar en una sola cuota mensual los impuestos a las Ganancias, el IVA, los aportes jubilatorios y la obra social. Pero ¿qué ocurre si durante un tiempo no trabajás ni generás ingresos?

¿Se puede estar sin facturar siendo monotributista?

Sí, se puede, pero no es lo ideal. La AFIP no establece un plazo máximo en el que podés estar sin emitir facturas. Sin embargo, si la inactividad se prolonga, el organismo puede empezar a requerir justificaciones. La falta de facturación podría interpretarse como una señal de que ya no estás ejerciendo actividad económica, y eso podría traer consecuencias.

Posibles consecuencias de no trabajar ni facturar

Requerimientos de la AFIP : si pasás varios meses sin facturar, es probable que te soliciten justificar la situación.

Exclusión del régimen : la AFIP puede excluirte del Monotributo si considera que ya no cumplís con las condiciones para permanecer en él.

Penalizaciones económicas : si además de no facturar, dejás de pagar la cuota mensual, podrías recibir sanciones y recargos.

Baja automática: si no cumplís con tus obligaciones durante diez meses consecutivos, la AFIP te dará de baja automáticamente del régimen.

ARCA: qué pasa con el monotributo.

Qué hacer si no tenés ingresos

Si estás pasando por un período sin trabajo o sin ingresos regulares, tenés algunas opciones:

Seguir pagando la cuota mensual para mantener tu condición de monotributista activa, aunque no factures.

Darte de baja temporalmente si sabés que el período de inactividad será prolongado. Así evitás deudas y posibles sanciones.

Evaluar el Monotributo Social, que está pensado para personas en situación de vulnerabilidad y no requiere el mismo nivel de facturación.

Monotributo en abril 2025: montos y cuánto hay que pagar este mes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas del monotributo vigentes en abril, disponibles para todos los contribuyentes que deseen consultar los valores correspondientes a este régimen simplificado. Aunque las tablas están fechadas desde el 1 de febrero, se mantienen activas hasta una nueva actualización oficial.

Este esquema impositivo establece sus topes a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque dicha actualización no es mensual sino semestral, tomando en cuenta la inflación acumulada del período.

Qué pasa si no facturo por un tiempo.

¿Quiénes pagan el monotributo en abril?

Los contribuyentes adheridos al monotributo pueden consultar en el sitio web de ARCA las escalas y cuotas que rigen en abril. Tras el último reajuste por inflación, el ingreso anual máximo permitido para permanecer en este régimen pasó de $68 millones a $82.370.281, un valor que aplica tanto a quienes venden productos como a quienes brindan servicios.

En cuanto a las categorías más bajas, la facturación anual permitida para la Categoría A es de hasta $7.813.063, mientras que para la Categoría B el tope se ubica en $11.447.046.

Las cuotas incluyen tres componentes: el impuesto integrado, el aporte al SIPA (jubilación) y el aporte a la obra social. Estos son los valores mensuales actualizados:

Categoría A

Impuesto: $3.633,98.

SIPA: $11.871,01.

Obra social: $16.716,32.

Total: $32.221,32.

Categoría B

Impuesto: $6.904,57.

SIPA: $13.058,11.

Obra social: $16.716,32.

Total: $36.679,00.

Categoría C

Impuesto: $11.871,01.

SIPA: $14.363,92.

Obra social: $16.716,32.

Total: $42.951,26.

Categoría D

Impuesto: $19.381,24 (servicios) / $18.048,78 (venta).

SIPA: $15.800,32.

Obra social: $19.865,77.

Total: $55.047,33 (servicios) / $53.714,87 (venta).

Categoría E

Impuesto: $36.339,83 (servicios) / $28.829,60 (venta).

SIPA: $17.380,35.

Obra social: $24.226,55.

Total: $77.946,73 (servicios) / $70.436,50 (venta).

Categoría F

Impuesto: $51.118,03 (servicios) / $37.551,16 (venta).

SIPA: $19.118,38.

Obra social: $27.860,54.

Total: $98.096,95 (servicios) / $84.530,08 (venta).

Categoría G

Impuesto: $93.029,96 (servicios) / $46.514,98 (venta).

SIPA: $37.472,03.

Obra social: $30.040,93.

Total: $149.836,63 (servicios) / $103.321,64 (venta).

Categoría H

Impuesto: $266.492,09 (servicios) / $133.246,04 (venta).

SIPA: $26.765,73.

Obra social: $36.097,56.

Total: $340.061,68 (servicios) / $206.815,64 (venta).

Categoría I

Impuesto: $529.955,85 (servicios) / $211.982,34 (venta).

SIPA: $52.460,84.

Obra social: $44.576,86.

Total: $626.993,55 (servicios) / $309.020,04 (venta).

Categoría J

Impuesto: $635.947,02 (servicios) / $254.378,81 (venta).

SIPA: $73.445,18.

Obra social: $50.027,83.

Total: $759.420,03 (servicios) / $377.851,82 (venta).

Categoría K