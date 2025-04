El Gobierno anunció la desregulación de importación en bienes de capital usados

El Gobierno Nacional va a eliminar la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y permitirá la simplificación para ingresar equipamiento de maquinaria usada al país. Se estima que la medida se publicará en el Boletín Oficial.

La noticia fue confirmada por Luis Caputo que se va a eliminar "una medida burocrática con más de 30 años de vigencia", ya que se exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para poder importar hacia la Argentina este tipo de material. En el mismo mensaje indicó: "A partir de ahora, quienes necesiten importar podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites. La medida elimina la intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la tramitación de alrededor de 1500 expedientes".

"Por medio del Decreto que saldrá mañana, también se eliminaron prohibiciones que existían para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras", escibió Caputo en sus redes sociales. Por otro lado agregó que "la norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo".

El resto del mensaje de Luis Caputo

La norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo. También es un beneficio para los sectores estratégicos, como el minero, el energético o el hidrocarburífero, porque podrán contar con procesos ágiles para la importación de maquinarias usadas, sin la intervención del Estado limitando sus decisiones empresariales para llevar a cabo las inversiones. Previo a esta modificación, la emisión del CIBU sólo se autorizaba si no existían fabricantes locales de bienes similares, lo que constituía una prohibición económica y contradecía el Decreto presidencial 70/2023 que determina que no se podrán establecer prohibiciones o cupos a las importaciones por motivos o fundamentos económicos.