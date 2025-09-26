Los bonos en dólares abren con nuevas caídas y el riesgo país rompe los 1.000 puntos

Los bonos argentinos en dólares abren nuevamente a la baja este jueves luego del descenso generalizado que mostraron el jueves, cortando con la racha positiva de inicios de la semana tras el anuncio del salvataje del Tesoro de Estados Unidos. De este modo, el riesgo país vuelve a alcanzar cuatro dígitos.

Concretamente, los principales bonos con cotizaciones en Wall Street presentaban caídas superiores al 2% en la apertura de los mercados. La mayor baja corresponde al AE38D, que retrocede 4,3%. Le sigue el GD30D, con un descenso del 3%, mientras que el AL29D pierde 2,9%. En la misma tendencia, el AL30D cede 2,7%, el AL35D se ajusta un 2,4% y el AL41D retrocede 2,2%. Por su parte, el GD35D muestra una baja del 2,1%.

De este modo, el riesgo país rebotaba y alcanzaba la cifra de 1.023 puntos básicos a media mañana, luego de haber tocado un mínimos de alrededor de 900 puntos tras el anuncio de la futura compra de bonos argentinos en dólares por parte del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Al contrario, los ADR de empresas argentinas en Wall Street operan con mayoría de alzas en la jornada de hoy. Entre las subas más destacadas se encuentran Central Puerto, que avanza 2,2%, y Pampa Energía, con un incremento del 1,2%. También acompañan en verde Tenaris (+1,6%), Mercado Libre (+0,4%), BBVA (+0,3%), Cresud (+0,3%), Banco Macro (+0,2%), Despegar (+0,2%), Grupo Galicia (+0,2%), Globant (+0,1%) y Ternium (+0,1%).

En el terreno de las bajas, los retrocesos se concentran en Banco Supervielle, que cede 0,7%, YPF, que baja 0,3%, e Irsa, con un retroceso del 0,2%. Telecom Argentina también cae 0,1%.

La baja en los mercados del jueves

La excitación inicial tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre el salvataje al gobierno de Javier Milei, comenzó a disiparse al conocerse la letra chica del acuerdo, al quedar claro que no habrá ayuda hasta después de las elecciones.

Esto explicó que los inversores decidieron, el último jueves, frenar el raid alcista y tomar ganancias. Los bonos en dólares caen hasta 4% y las acciones pierden hasta más de 5%. El riesgo país terminó la jornada al alza, en 988 puntos.

Los bonos en dólares se negociaron ayer en su mayoría a la baja, con caídas de un 3,4% encabezados por el Bonar 2029, seguido del Bonar 2038 (-2,6%), Bonar 2030 (-2%) y el Global 2029 (-1,9%).