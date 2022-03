Las bolsas internacionales registran caídas y el petróleo cotiza en alza

Las principales bolsas internacionales operaban hoy con caídas mientras que el petróleo cotizaba en alza en los principales mercados de referencia.

Los últimos desarrollos en la guerra entre Ucrania y Rusia continuaban impactando negativamente en los mercados de acciones.

El ataque ruso a una central nuclear ucraniana en Zaporiyia, que derivó en un incendio (posteriormente controlado) generó preocupación en las bolsas europeas y asiáticas, y un nuevo alza en los precios del petróleo, pese a las posibilidades de un avance en las negociaciones con Irán que podría permitir el ingreso de sus barriles al mercado.

Además, durante esta mañana continuaban las explosiones en Kiev.

En tanto, Wall Street también operaba en negativo pese a publicarse en Estados Unidos el reporte de empleo correspondiente a febrero, que trajo mejores números de lo esperado.

Estados Unidos sumó 678.000 puestos de trabajo el mes pasado, mientras que Wall Street esperaba solamente la incorporación de 440.400 empleos.

Del mismo modo, la tasa de desempleo cayó del 4% al 3,8%, y se sitúa a 1,14 millones de alcanzar el nivel pre-pandemia.

El reporte allana el terreno para que la Reserva Federal siga adelante con el aumento previsto en las tasas de interés para este mes, el primero desde el inicio de la pandemia.

Por su parte, las commodities continuaban con fuertes alzas ante el conflicto bélico, y se encaminaban a cerrar la semana con mayores ganancias desde la crisis del petróleo de 1974,.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados negativos, según la agencia Bloomberg.

Anotaron caídas el índice japonés Nikkei con una baja de 2,23%, Hong Kong (Hang Seng) 2,50%, Corea del Sur (Kospi) 1,22% y Taiwán (Taiex) con un rojo de 1,10%.

Del mismo modo, cerraron en negativo los índices chinos de Shanghái y Shenzhen con bajas de 0,96% y 1,28%, respectivamente.

Por su parte, las principales bolsas europeas también operaban con fuertes caídas: retrocedían Londres (FTSE 100) 2,42%, París (CAC40) 3,52%, Fráncfort (DAX) 3,41%, Madrid (IBEX35) 2,58% y Milán (Ftsemib) 4,86%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 1,45% hasta 33.303,73 puntos; mientras que el índice selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq descendían 0,87% y 1,73%, respectivamente,

La Bolsa de San Pablo operaba con una caída de 0,95% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 114.069,00 puntos.

De relevancia para la Argentina los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con fuertes ganancias ante el conflicto ruso-ucraniano: la soja avanzaba US$ 4,04 para situarse en US$ 616,82 para los contratos con entrega en mayo.

En tanto, el maíz subía US$ 12,4 hasta US$ 306,78 en las entregas para mayo, mientras que el trigo registraba una ganancia de US$ 27,56 hasta US$ 437,70 en las entregas para julio.

Respecto del precio del petróleo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 5,28% y se comercializaba a US$ 113,36 el barril en los contratos con entrega en abril.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 115,45 y se valorizaba 4,52% para la entrega en mayo.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,16%, mientras el título a 10 años rendía 1,74% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 1,45%.

Con información de Télam