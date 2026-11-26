En medio de la agudización de la crisis financiera por la suba del dólar y el riesgo país, el Ministerio de Economía afrontará este jueves la última licitación de deuda de noviembre, en la que ofrecerá ocho instrumentos financieros del Tesoro Nacional frente al vencimiento de unos $25 billones en total.

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De acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría de Finanzas, la recepción de ofertas se extenderá entre las 10 y las 15 horas de este jueves, mientras que la liquidación de las operaciones tendrá lugar el lunes 30 de noviembre.

La consultora Adcap precisó que el volumen de vencimientos totales asciende a la abultada cifra de $25,4 billones, por lo que una de las claves estará puesta en si el Gobierno realiza un rollover de la totalidad de los vencimientos o más, o si, al contrario, realiza una renovación menor y resuelve así inyectar pesos en el mercado.

Esta licitación llega en un momento crucial, ya que mostrará cuánta confianza tienen o no los mercados en el programa económico oficial. Por un lado, en las chances de reelección de Javier Milei, y por otro en la capacidad de afrontar los vencimientos de deuda que en 2027 ascienden a más de 27.000 millones de dólares. Por eso, otra clave será cuánta demanda hay por los títulos que vencen luego de los comicios de octubre del año próximo.

En este sentido, será la primera licitación luego de confirmarse oficialmente que la economía entró en recesión técnica durante el tercer trimestre, según los datos que difundió el Indec el martes en el EMAE de septiembre.

En las últimas jornadas, el riesgo país se disparó por encima de los 1.100 puntos, mientras que el dólar oficial y los paralelos subieron a niveles récord cercanos o superiores a los $1.700. De ser positivo, el resultado de la licitación podría calmar el frente financiero en las próximas jornadas, o, al contrario, agravarlo en caso de no cumplir con las expectativas del mercado.

Los instrumentos de deuda que se licitan este jueves

El menú de instrumentos contempla distintas alternativas de cobertura para los inversores:

Títulos a tasa fija: dos nuevas Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), con vencimientos el 16 de febrero y el 16 de julio de 2027.

Títulos ajustados por inflación: dos bonos en pesos cero cupón ajustados por CER (BONCER TZXY7 y TZX28), con vencimientos el 31 de mayo de 2027 y el 30 de junio de 2028, respectivamente.

Títulos a tasa variable: una nueva Letra del Tesoro a tasa TAMAR (LETAMAR), cuyo rendimiento estará asociado a la tasa de interés que pagan los bancos privados por depósitos de grandes montos, con vencimiento el 10 de mayo de 2027.

Bono dual: un Bono del Tesoro en Moneda Dual TAMAR/Dólar Linked (TMVE8), que combina la cobertura frente a la evolución de las tasas de interés y del tipo de cambio oficial, con vencimiento el 31 de enero de 2028.

Títulos dólar linked: dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar estadounidense (LELINK), con vencimientos el 12 de marzo de 2027 (nueva emisión) y el 10 de mayo de 2027 (D10Y7).

La totalidad de los instrumentos se suscribirá en pesos, incluidos aquellos vinculados a la moneda estadounidense, por lo que la operación no supondrá una captación directa de divisas por parte del Tesoro.

Las tasas de interés de las nuevas letras a tasa fija y el margen adicional sobre la TAMAR se definirán durante la licitación, mientras que para los restantes instrumentos se recibirán ofertas por precio. El llamado oficial no establece un objetivo global de colocación, sino que fija como límite para cada instrumento los montos autorizados por la normativa vigente.