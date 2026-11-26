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La administración de Javier Milei y Luis Caputo usó este miércoles la “bala de plata” para controlar la corrida cambiaria y ahora apuesta a recargar el cargador con ayuda del Banco del Pueblo de China (PBoC) y aprovechando el feriado del jueves y el viernes puente en Estados Unidos.

Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, utilizaron toda la capacidad de la entidad monetaria y de las mesas de dinero de organismos públicos para intervenir en los mercados oficial de cambio y financiar con dólares baratos la corrida cambiaria que se potenció con el error oficial de interpretación de las consecuencias de la recesión económica.

Como resultado de la intervención, el dólar mayorista donde se canaliza la presión de los importadores y empresas cerró en el récord de 1.604 pesos con una suba de 0,7% y las versiones financieras que utilizan los inversores para dolarizar carteras y llevarse divisas del país terminaron en 1.669 pesos el MEP, con acreditación en cuentas locales, y 1.779 pesos el CCL, con acreditación en cuentas del exterior.

La comisión que se pagó para sacar las divisas quedó al cierre en 6,6% y la brecha entre el oficial y el CCL que se utiliza para medir la tensión cambiaria terminó en 9,2%, en valores menores a los que se venían registrando incluso a lo largo de la rueda, como reflejo de los dólares baratos que se desprendió el BCRA.

Los instrumentos que se utilizaron para controlar el valor de la divisa estuvieron relacionados a las demanda de cada mercado y se especuló con el BCRA usando dólares para comprar el Bonar AL30 que se utiliza dolarizar y vendiendo contratos de futuros y bonos dólar link que se utilizan como seguro de cambio para frenar la presión sobre el mercado mayorista.

También se estima que el Tesoro intervino en el mercado financiero y la participación de mesas de organismos estatales como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y el Banco Nación en el mercado mayorista.

En el mercado financiero se operaron el record de 1.200 millones de dólares entre operaciones por 594 millones de dólares en el MEP y 654 millones de dólares en el CCL, y el 80% solo con el bono AL30, una relación que solo se da cuando se dispara la presión por sacar los dólares del país. En la rueda SENEBI, donde se pactan los negocios de mayor volumen, se negociaron más de 410 millones de dólares.

En títulos públicos se operaron 2 billones de pesos y 1,2 billón fueron en bonos actualizados por dólar link que utiliza el Gobierno para otorgar seguro de devaluación en especial a las empresas que tomaron deuda en dólares en el sistema financiero para que no se anticipen a comprar las divisas para cancelarlos.

Recién después del cierre de mercado y ya con la esperanza de haber frenado transitoriamente la corrida y haber ganado tiempo hasta el lunes, el ministro Caputo reveló en durante una entrevista en el streaming Neura, que pidió al Banco del Pueblo de China la activación de la línea por 5.000 millones de dólares del swap que se mantuvo vigente pese a la presión del gobierno de Estados Unidos para que se cancele.

Más temprano, Caputo dejó trascender cómo iba a estructurar la ingeniería financiera para conseguir los dólares que necesita para hacer frente a los vencimiento de deuda en divisas de lo que queda de este año y en especial el 9 de enero, cuando vencen 4.500 millones de dólares de Bonos Globales (GD, de legislación internacional) y los Bonares (AL de legislación local).

Espera conseguir:

FMI y multilaterales: unos 1.200 millones de dólares, sujetos en parte a la aprobación de la tercera revisión del acuerdo del FMI prevista para la primera semana de diciembre.

CAF y Fonplata: 1.000 millones restantes de financiamientos garantizados, cuyo desembolso se espera para enero.

Venta de AySA: alrededor de 300 millones de dólares ( si se concreta el traspaso previsto en diciembre).

Compra de dólares al BCRA: 1.800 millones destinados a cubrir intereses son fondos del superávit primario.

Los anuncios, la activación del swap y las fuentes de financiamiento, intentan genera la idea en el mercado de que no habrá default por lo menos en el próximo bimestre y aflojar por esa vía las expectativas generadas en el mercado que dispararon el Riesgo País por encima de los mil puntos desde hace varias jornadas y que cerró este miércoles en 1.067 puntos.

Expusieron también otras de las contradicciones centrales del manejo de la política monetaria y cambiaria de las administración de Milei: el swap es una acuerdo firmado entre el BCRA y el PBoC y son los presidentes de las entidades los que tienen los únicos interlocutores válidos.

Si Caputo como dijo pidió la activación y no lo hizo Bausili confirma lo que el mercado acepta como una realidad: no existe ninguna independencia en el manejo de la autoridad monetaria como declaran los libertarios que es condición para garantizar la estabilidad de la moneda y frenar los procesos inflacionarios.

En Estados Unidos se conmemora este jueves el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), una de las festividades nacionales más importantes del país y que se convierte en un largo fin de semana que ayudará a Caputo a recomponer el cargador.