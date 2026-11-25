En medio de varios días de una economía caliente, con el Riesgo País y el dólar quebrando nuevos récords, el ministro de Economía Luis Caputo descartó cualquier tipo de escenario de volatilidad y dejó atada su suerte a la voluntad del presidente Javier Milei para sostenerlo. Ante la pregunta de un cronista de C5N, respecto a si "hay Caputo para rato", contestó: "Mientras el Presidente quiera siempre sí".

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El ministro de Economía también relativizó la suba del dólar que hoy cerró en $ 1630 y lo atribuyó al contexto internacional. "La suba del dólar, si lo ves, es muy compatible con lo que pasó con el dólar en el mundo, producto de lo que pasó la última semana en el mundo. El dólar se apreció contra todas las monedas de la región", sostuvo. Seguidamente, defendió la suba de las tarifas, que durante el mileísmo ocupan gran parte de los gastos mensuales de las familias y sumó: "Es eficiente".

Además no respondió sobre la disparada del Riesgo País y tampoco hizo referencia a las fuertes intervenciones que estuvo haciendo el Gobierno a través de distintos mecanismos para contener los dólares financieros.

El destino de Caputo parece depender únicamente de la mano que le tiende Milei. Porque según publicó este mismo medio, hasta la propia Karina Milei "le soltó la mano" y lo mismo parece haber sucedido con los mercados, que no responden ante sus alocuciones. El otro activo importante del Gobierno, la senadora Patricia Bullrich, viene insistiendo hace semanas en que la economía no va en el rumbo correcto.